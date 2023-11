6 Drama Korea yang Dibintangi Han So Hee

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan Han So Hee membintangi drama Korea Gyeongseong Creature yang tayang pada 22 Desember 2023. Ia berakting bersama Park Seo Joon. Han So Hee sudah memulai debutnya aktingnya pada 2017. Berikut deretan drama Korea yang pernah dibintangi oleh Han So Hee.

1. Reunited Worlds (2017)

Reunited Worlds drama perdana yang dibintangi Han So Hee. Ia berperan sebagai pemain pendukung. Reunited Worlds berkisah tentang percintaan antara perempuan berusia 31 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun. Hae Sung yang diperankan Yeo Jin Goo, laki-laki yang tiba-tiba menghilang dalam kecelakaan. Setelah 12 tahun, ia muncul kembali dan bertemu teman masa kecilnya, Jung Won yang diperankan Lee Yeon-hee. Pertemuan itu memunculkan benih cinta.

2. 100 Days My Prince (2018)

Han So Hee berperan sebagai Kim So Hye, istri raja Lee Yeol yang diperankan Doh Kyung So EXO. Keduanya menikah karena perjodohan ketika Lee Yeol masih menyandang status Putra Mahkota. Kim So Hye dipaksa ayahnya menikah dengan Putra Mahkota yang tak dicintainya. Han So Hee beradu akting dengan aktor dan aktris populer lain, seperti Do Kyung Soo, Nam Ji Hyun, dan Kim Seon Ho.

3. Abyss (2019)

Abyss mengisahkan tentang Cha Min (Ahn Hye Seop) dan Go Se Yeon (Park Bo Young) yang meninggal kecelakaan. Keduanya hidup kembali, meskipun wujudnya tidak sama dari yang sebelumnya. Dalam drama fantasi ini, Han So Hee berperan sebagai Jang Hee Jin, tunangan Cha Min.

4. The World of the Married (2020)

Peran Han So Hee sebagai Yeo Da Kyung, orang ketiga dalam hubungan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh. Karakter penghayatannya begitu kuat, sehingga banyak warganet yang mencibir Han So Hee karena perannya tersebut.

5. Nevertheless (2021)

Nevertheless bercerita tentang kisah cinta masa muda. Dalam drama yang diangkat dari webtoon berjudul sama ini, Han So Hee berperan sebagai Yoo Na Bi, mahasiswi yang skeptis terhadap cinta. Ia bertemu dengan Park Jae Eon diperankan Song Kang, playboy di kampusnya yang antikomitmen.

6. Soundtrack #1 (2022)

Soundtrack #1 dibintangi Han So Hee sebagai Lee Eun Soo, dan Park Hyung Sik sebagai Han Seon Woo. Lee Eun Soo penulis lirik yang berteman baik dengan Han Seon Woo yang berprofesi fotografer. Keduanya menjalin persahabatan selama dua puluh tahun. Namun, batas antara persahabatan dan romansa mulai kabur ketika mereka mulai berkolaborasi dalam musik.

