Mengenal Nichkhun 2PM yang akan Jumpa Penggemar di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-Pop 2PM, Nichkhun akan fan meeting perdana di Jakarta pada 27 April 2024. Ia akan menyapa para Hottest (penggemar 2PM), di Balai Sarbini pukul 19.00 WIB.

“Apa kabar Hottest Indonesia? Aku Nichkhun, sudah lama sekali sejak kedatangan terakhirku ke Indonesia. Aku di sini membawa kabar baik, aku akan kembali ke Jakarta untuk No.624: Nichkhun Fan Meeting in Jakarta,” kata Nichkhun 2PM dalam video yang diunggah di Instagram oleh iMe Indonesia selaku promotor, pada 26 Maret 2024.

Tentang Nichkhun

1. Profil Nichkhun

Nama lengkapnya Nichkhun Horvejkul lahir di Rancho Cucamonga, San Bernardino, California, Amerika Serikat, pada 24 Juni 1988. Ia penyanyi keturunan Cina dan Thailand yang berkarier di Korea Selatan.

Saat berusia 5 tahun, Nichkhun pindah bersama keluarganya ke Thailand dan menempuh pendidikan di sekolah Dhepkanjana serta Tangpiroondham.Ketika berusia 12 tahun, ia bersama keluarganya pindah lagi ke Selandia Baru. Setelah itu, mereka pindah ke California dan sekolah di Los Osos High School. Saat menetap di California, ia diundang mengikuti audisi JYP Entertainment di Festival Musik Korea.

2. Setelah Audisi

Setelah melewati audisi yang diselenggarakan oleh JYP Entertainment, dia menandatangani kontrak selama 10 tahun dengan perusahaan, tetapi mengundurkan diri. Ia memilih untuk menyepakati kontrak selama 8 tahun, tidak termasuk pelatihan, dan dibawa ke Korea Selatan sebagai trainee bersama 24 siswa lainnya.

Dikutip dari Last.fm, Nichkhun pertama kali tampil melalui Hot Blood MNET, program yang membuka kesempatan untuk debut di grup empat anggota 2AM atau grup dance 7 anggota 2PM naungan JYP Entertainment.

Pada 4 September 2008, Nichkhun memulai debut sebagai anggota 2PM dengan single pertama, 10 10 (10 Points out of 10 Points) dari album single berjudul Hottest Time of the Day.

3. Kampanye Wisata Thailand

Setelah debut 2PM, Nichkhun menjadi pilihan populer oleh Otoritas Pariwisata Thailand sebagai wajah kampanye terbaru untuk pelesiran ke Thailand. Ia juga menjajal dunia model, seperti Pony dan busana Andre Kim.

4. Debut Solo, Film, dan Drama

Pada 2018, Nichkhun memulai debut solonya melalui album ME yang pertama kali dirilis di Jepang, lalu disusul di Korea Selatan pada 2019. Karya ini memiliki dua versi album dan sebuah lagu untuk para penggemarnya dan memiliki lima versi bahasa berbeda.

Nichkhun juga banyak tampil dalam film dan drama, seperti Shining Diploma (2011), Seven Something (2012), Brother of the Year (2018), My Bubble Tea (2020), Vincenzo (2021), dan Finding the Rainbow (2022).

