Sinopsis dan Profil Pemeran Utama Film Korea Our Season

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea terbaru, Our Season akan tayang pada 6 Desember 2023. Kisah cerita dalam film ini akan menyentuh perasaan para penonton. Dikutip dari Naver, film ini disutradarai oleh Yook Sang Hyo dan skenarionya dari Yoo Young Ah.

Sinopsis Our Season

Our Season mengisahkan Park Bok Ja diperankan oleh Kim Hae Sook, seorang penghuni surga yang mendapat kesempatan untuk tinggal di Bumi selama tiga hari. Ia didampingi pemandu yang diperankan oleh Kang Ki Young. Dalam periode ini, ia melihat putrinya, Bang Jin Joo yang diperankan oleh Shin Min A, meskipun tidak bisa terlihat olehnya.

Pemeran Our Season

Dikutip dari AsianWiki, berikut profil singkat para pemeran utama film Our Season.

1. Shin Min A

Shin Min A, lahir pada 5 April 1984. Ia aktris dan model. Dia memainkan peran utama dalam Our Season sebagai Bang Jin Joo, putri dari Park Bok Ja. Shin Min A memulai kariernya pada 2001. Debut aktingnya dalam film Volcano High. Namun, kepopulerannya pada 2005 melalui film A Bittersweet Life.

Shin Min A telah menerima penghargaan atas aktingnya Oh My Venus (2015) sebagai Excellent Actress dan Best Couple Award dalam acara KBS Drama Awards 2015. Ia juga pernah menerima penghargaan atas aktingnya untuk drama televisi Arang and the Magistrate (2012) sebagai Best Couple Award dalam acara 2012 MBC Drama Awards, dan Best Style dalam acara BaekSang Arts Awards 2015.

Dalam film komedi seni bela diri My Mighty Princess (2008) hingga drama independen Sisters on the Road (2009), ia telah menunjukkan kemampuannya dalam memerankan karakter.

2. Kim Hae Sook

Kim Hae Sook, lahir pada 30 Desember 1955. Dalam Our Season, Kim Hae Sook membawakan karakter Park Bok Ja, penghuni surga yang tinggal di Bumi selama tiga hari. Film yang pernah dibintangi dia The Throne (2015), Miss Butcher (2017), dan New Trial (2017).

Dia telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Best Supporting Actress dalam film Open City (Daejong Film Awards 2008), Thirst (Blue Dragon Film Awards 2009) The Thieves (Daejong Film Awards 2012 dan KOFRA Film Awards Ceremony 2013), dan The Throne (Daejong Film Awards 2015). Ia juga mendapat penghargaan Best Actress dalam kategori drama berdurasi panjang Yeah, That's How It Is (2016 SBS Drama Awards)

3. Kang Ki Young

Kang Ki Young,ia lahir pada 14 Oktober 1983, aktor yang berperan sebagai pemandu Park Bok Ja dalam Our Season.

Ia pernah membintangi What's Wrong With Secretary Kim (2018) dan Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo (2016). Pada 2018, Kang Ki Yung meraih penghargaan Best Supporting Actor & Actress dalam MBC Drama Awards untuk perannya dalam My Secret, Terrius (2018).

4. Hwang Bo Ra

Hwang Bo Ra aktris yang lahir pada 2 Oktober 1983. Hwang Bo Ra memerankan Mi Jin dalam Our Season. Karakter Mi Jin dengan keunikan dan kehangatan. Ia pernah membintangi Fight for My Way (2017) dan Vagabond (2019). Hwang Bo Ra juga tampil dalam film Phantom Detective (2016) dan Trade Your Love (2019)

