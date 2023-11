5 Film yang Dibintangi Kim So Jin, Pemeran Drakor Vigilante

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim So Jin aktris Korea Selatan yang belakangan ini memikat perhatian, karena perannya sebagai reporter dalam drakor Vigilante. Kim So Jin berperan sebagai Choi Mi Ryeo. Ia berkarakter nekat dan sangat gigih mengejar segala informasi tentang sosok Vigilante. Dikutip dari My Drama List, ia pernah menerima penghargaan Blue Dragon Film Awards untuk Aktris Pendukung Terbaik.

Film yang pernah Dibintangi Kim So Jin

1. Emergency Declaration (2022)

Dikutip dari Soompi, film ini berkisah tentang pesawat yang menghadapi ancaman teroris. Situasi itu mengharuskan perubahan status pesawat menjadi darurat. Film ini dibintangi oleh Song Kang Ho, Jeon Do Yeon, Lee Byung Hun, Kim Nam Gil, Im Siwan, Kim So Jin, dan Park Hae Joon.

Song Kang Ho berperan sebagai In Ho, seorang detektif veteran yang menyelidiki ancaman tersebut. Jeon Do Yeon memerankan Sook Hee, jenderal yang bekerja di Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi. Lee Byung Hun berperan sebagai ayah Jae Hyuk yang sedang dalam perjalanan untuk mencari pengobatan bagi putrinya yang sakit. Kim So Jin memerankan pramugari Hee Jin.

2. Escape From Mogadishu (2021)

Kisahnya mengangkat situsasi di Mogadishu, Somalia, pada Januari 1991. Pejabat dari Kedutaan Besar Korea Selatan dan Korea Utara bekerja sama dalam pelarian dari negara itu selama perang saudara. Kim So Jin berperan sebagai Kim Myung Hee, yakni istri Han Shin Sung, duta besar Korea Selatan.

3. The Man Standing Next (2020)

Film ini menceritakan ketegangan politik yang menyebabkan Kepala Badan Intelejen Korea (KCIA) Kim Hyung Pyeong membunuh Park Yong Gak. Namun, 40 hari sebelum pembunuhan, Park Yong Gak tiba-tiba memberikan kesaksian penting dalam persidangan di Amerika Serikat. Dalam film ini Kim So Jin berperan sebagai Deborah Shim.

4. Another Child (2019)

Dikutip IMDb, bercerita tentang dua anak berusia 15 tahun yang ibu mereka sedang dalam situasi sulit. Ketika Joo Ri yang diperankan Kim Hye Jun melihat foto ayahnya dan seorang wanita tak dikenal di ponselnya, dia mulai menyelidiki hubungan rahasia mereka. Ia segera menyadari ayahnya yang diperankan Kim Yoon Seok telah berselingkuh dengan pemilik restoran tersebut yang diperankan oleh Kim So Jin.

5. The King (2017)

Menceritakan seorang pria yang lahir dari keluarga miskin dan memutuskan untuk menjadi jaksa penuntut. Menurut dia kekuasaan hal yang penting. Dalam film ini diperankan oleh Zo In Sung, Jung Woo Sung, Bae Sung Woo, Ryoo Joon Yeol, Kim Eui Sung, dan Kim So Jin. Dalam film ini Kim So Jin berperan sebagai jaksa bernama Ahn Hee Yeon.

