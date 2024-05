Sepak Terjang Song Da Eun, Selebriti Korea yang Dirumorkan Kencani Jimin BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar BTS yang dikenal dengan sebutan Army dihebohkan dengan unggahan story Song Da Eun yang seolah menunjukkan hubungan istimewa antara dirinya dengan Jimin BTS. Pada 16 Mei, pemeran drama 'Once Again' tersebut mengunggah video seseorang tengah berjalan yang wajahnya ia tutupi dengan sticker bunga, penggemar yang sangat mengenal siluet tubuh idolanya langsung tahu jika sosok tersebut adalah Jimin.

Song Da Eun merupakan selebriti Korea Selatan yang sempat membintangi sejumlah drama Korea di antaranya 'Illegal Parking', 'Dear My Room', 'Wednesday 3:30 PM', 'Once Again', dan 'Mothers'. Wanita kelahiran 1991 tersebut memulai debutnya dalam drama Korea 'Can't Live With Losing' pada tahun 2011 sebagai pemeran pendukung. Meski tak semulus selebriti Korea Selatan lain, Song Da Eun terus berupaya untuk meningkatkan popularitas serta namanya.

Hingga pada tahun 2018 melalui acara kencan 'Heart Signal 2' Song Da-Eun mulai dikenal publik Korea Selatan, ia bahkan menerima proyek iklan serta sejumlah merek untuk endorsment. Dilansir dari Soompi, berkat proyeknya dalam program kencan tersebut Song Da Eun terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya Jung Jae-Ho. Tetapi hubungan keduanya tak berjalan mulus, lima bulan setelah hubungan terpublikasi agensi Song Da Eun mengumumkan bahwa hubungan keduanya kandas.

Selain aktif menjadi aktris drama, ia juga kerap terima permintaan untuk menjadi cameo sejumlah drakor. Dikutip dari Asian Wiki, drakor yang menampilkan Da Eun tampil sebagai cameo antara lain 'Be Melodramatic', 'More Than Friends', dan 'The Golden Spoon'. Song Da Eun dikenal memiliki penampilan menarik yang digemari publik. Sayangnya, Song Da Eun sempat tersandung rumor burning sun yang saat itu memanas di Korea Selatan.

Song Da Eun sempat bekerja di sebuah klub Monkey Museum yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Seungri ex BIGBANG. Meski sempat disangkal salah seorang wartawan menyebut semua yang dikatakan Song Da Eun adalah kebohongan semata. Sempat hiatus akibat skandal tersebut, nyatanya Song Da Eun masih bisa berkarier kembali dalam jajaran top selebriti Korea Selatan saat ini.

MELINDA KUSUMA NINGRUM | YOLANDA AGNE

