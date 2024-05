How to Make Millions Before Grandma Dies Raih 300 RIbu Lebih Penonton dalam 5 Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film How to Make Millions Before Grandma Dies dirilis di bioskop Indonesia pada 15 Mei 2024. Selama lima hari penanyangannya, film Thailand itu berhasil meraih 302.772 ribu penonton.

Pencapaian tersebut menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para penonton Indonesia. Film yang bercerita tentang seorang cucu yang berusaha membantu neneknya yang sakit kanker untuk mewujudkan mimpinya, telah menyentuh hati banyak orang.

“Alhamdulillah, sejak hari pertama tayang, film How to Make Millions Before Grandma Dies mendapat antusias besar dari penonton,” ujar perwakilan CGV Cinemas, Lulu Fahrullah, dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan data dari akun X @Cinepoint_, jumlah layar untuk film How to Make Millions Before Grandma Die terus bertambah. Saat ini, film itu ditayangkan di 131 layar CGV dengan 655 show, 79 layar Cinepolis dengan 399 show, dan 93 layar XXI dengan 468 show.

Sambutan penggemar film

Film How to Make Millions Before Grandma Dies mendapat sambutan baik dari para penggemar film Tanah Air. Salah satunya, Habibi dari Banjarmasih yang merasa senang akhirnya film ini tayang di Banjarmasin.

"Alhamdulillah, dihari ketiga akhirnya film How To Make Millions Before Grandma Dies tayang di Banjarmasin. Show pertama hampir full disini. Hanya tersisa beberapa kursi dibarisan depan," ungkapnya di aku @habisnontonfilm.

“Ini akan dapat 3-4 juta penonton kalau saja layarnya dikasih sejumlah,”cuit akun x @danieldokter.

Sinopsis film How to Make Millions Before Grandma Dies

Seperti disebutkan sebelumnya, How to Make Millions Before Grandma Dies menceritakan tentang hubungan antara cucu dan neneknya. M yang diperankan Putthipong Assaratanakul, seorang pemuda yang rela berhenti bekerja di tahun keempat demi merawat neneknya yang sedang sakit kanker dan tinggal sendirian.

Namun, di balik sikap baiknya M ternayata mempunyai niat terselubung. Dia berusaha menjadi cucu kesayangan agar mendapat warisan dari neneknya. Ide itu muncul setelah melihat sepupunya Mui, diperantakan Tontawan Tantivejakul yang berhasil menjadi pewaris satu-satunya setelah merawat kakeknya. Tapi seiring berjalannya waktu dia memikirkan kembali niatnya.

Film How to Make Millions Before Grandma Dies disutradarai oleh Pat Boonnitipat. Dikenal sebagai sutradara dan penulis muda Thailand dengan karya-karya yang populer, seperti Frozen Hormones, Hormones Season 3, Bad Genius, Project S: Skate Our Souls, Diary of Tootsies, hingga #HATETAG. Sementara bagi Putthipong Assaratanakul, film ini menjadi debutnya sebagai pemeran utama dalam dunia perfilman Thailand.

