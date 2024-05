Kaleb J Ungkap Pesan Mendalam dari Lagu Melepaskanmu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, Kaleb J merilis single terbaru berjudul "Melepaskanmu". Lagu ini bercerita tentang sulitnya merelakan seseorang yang dicintai meski terus berusaha mempertahankannya.

Lagu "Melepaskanmu menjadi pembuka era baru mini album Kaleb J, Off Guard. "Lagu ini akan menjadi pembuka dari kisah yang ingin banget aku share secara lengkap lewat mini album ini," kata Kaleb J.

Pesan Kaleb J di Lagu Melepaskanmu

Kaleb J berharap single "Melepaskanmu" bisa menemani para pendengar di luar sana yang sedang merasakan hal serupa seperti cerita di lagu ini. "Semoga teman-teman diberikan kekuatan dan kesabaran untuk merelakan yang memang seharusnya bukan jadi milik kita. If its meant to be it will be," katanya.

Pembuatan single ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun lamanya. Lagu ini disambut dengan sangat baik oleh penikmat musik Indonesia. Terbukti dari saat Kaleb J merilis teaser "Melepaskanmu", banyak komentar yang mengaku tidak sabar menantikan karya terbaru dari musisi R&B yang viral karena lagu "It's Only Me" (2019). “Ga sabar, ga sabar, ya ampuuun”, “caaaaaan’t wait”, “OMG MAS KJ AKHIRNYA!” adalah beberapa dari komentar yang diberikan penggemar Kaleb J di akun Instagram pribadinya.

Bersamaan dengan dirilisnya single ini, Kaleb J juga telah menyiapkan visualizer dan lyric video untuk "Melepaskanmu". Dengan konsep gambaran kenangan-kenangan indah yang pernah dilewati saat masih bersama dengan yang tercinta. Itu selaras dengan kisah yang diangkat Kaleb J untuk single ini. Visualizer dan lyric video "Melepaskanmu" dirilis melalui kanal YouTube Passion Vibe, sementara single-nya sudah dirilis di seluruh digital streaming platform di Indonesia.

Mini Album Kedua Kaleb J - Off Guard

Musisi bernama lengkap Herrel Kaleb Jonathaniel Sihombing ini akan memulai era barunya di tahun 2024 ini lewat mini album atau EP Off Guard. Ini akan menjadi mini album kedua selepas "Melancholy" yang dirilis Kaleb J pada 2021.

Walau era baru-nya akan dimulai, Kaleb J tetap mengangkat tentang patah hati dengan tema cerita yang spesifik. “Kalau secara konteks cerita, masih tentang patah hati dengan tema cerita yang spesifik,” ungkap penyanyi yang sempat memenangkan Viral Song of the Year dari TikTok Awards Indonesia di tahun 2022. “Tapi banyak juga perbedaan yang ada mulai dari segi musik, pemilihan sound, tatanan musik, sampai gaya song-writing yang berkembang dari sebelum-sebelumnya, dengan catatan tanpa melupakan core utama seorang Kaleb J."

