Kang Han Na Pemeran Cashero, Ini Deretan Drakor yang Pernah Dibintanginya

TEMPO.CO, Jakarta - Kang Han Na telah dikonfirmasi untuk bergabung dengan para pemain dalam drama Korea atau drakor baru Cashero. Pada Selasa, 21 Mei 2024, dikabarkan Kang Han Na akan membintangi Cashero bersama dengan Lee Junho, Kim Hye Joon, Kim Hyang Gi, dan Kim Byung Chul.

"Benar bahwa Kang Han Na akan membintangi Cashero,” kata agensi Kang Han Na, KeyEast menanggapi hal tersebut, laporan Soompi, dikutip Antara.

Cashero serial pahlawan super yang mengikuti kisah dari pegawai pemerintah biasa Kang Sang Woong (Lee Junho), yang berkemampuan khusus untuk mendapat kekuatan sebanyak uang tunai yang ia pegang.

Drakor yang Dibintangi Kang Han Na

1. Frankly Speaking

Frankly Speaking serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Go Kyung Pyo dan Kang Han Na. Tayang perdana di JTBC pada 1 Mei 2024. Film ini juga tersedia untuk streaming di Netflix di wilayah tertentu.

Frankly Speaking menceritakan kisah melodrama Song Ki Baek, penyiar berusia 33 tahun yang bekerja untuk Ultra FM yang mengembangkan berbicara tanpa berpikir. Adapun On Woo Ju, penulis variety show untuk program yang menghibur. Tindakan berbicara Ki Baek yang disebabkan oleh kelainan dia memilat perhatian Woo Ju yang menganggapnya memutuskan untuk tampil bersamanya di variety show cinta.

2. Bloody Heart

Bloody Heart serial televisi Korea Selatan tahun 2022 yang dibintangi oleh Lee Joon, Kang Han Na, Jang Hyuk, Park Ji Yeon, Heo Sung Tae, dan Choi Ri, tayang di KBS2 dari 2 Mei hingga 21 Juni 2022.

Drama ini mengisahkan Raja Seonjong yang naik takhta melalui pemberontakan dan Lee Tae yang menjadi raja setelahnya. Cerita berfokus Lee Tae yang harus meninggalkan wanita yang dicintainya untuk bertahan hidup, Yoo Jeong yang harus menjadi ratu untuk bertahan hidup, dan Park Gye Won, wakil perdana menteri pertama yang memegang kekuasaan sebenarnya di Joseon.

3. My Roommate Is a Gumiho

Dikutip dari AsianWiki, My Roommate Is a Gumiho adalah serial drama televisi Korea Selatan pada 2021. Drakor ini dibintangi oleh Jang Ki Yong dan Lee Hye Ri. Dalam drama ini, Kang Han Na berperan sebagai Yang Hye Sun. Drama ini mengisahkan hubungan romantis antara Shin Woo Yeo, rubah berekor sembilan yang berusia 999 tahun, dan Lee Dam, mahasiswi yang tanpa sengaja menelan manik milik Shin Woo Yeo.

Manik tersebut hanya dapat bertahan di dalam tubuh manusia selama kurang dari satu tahun, setelah itu akan pecah dan menyebabkan kematian bagi Lee Dam. Itu berarti membuat Shin Woo Yeo kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia. Shin Woo Yeo menjelaskan situasi sulit ini kepada Lee Dam dan menyarankan agar mereka tinggal bersama sampai menemukan solusi.

4. Start-Up

Start-Up serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Bae Suzy, Nam Joo Hyuk, Kim Seon Ho dan Kang Han Na. Tayang di tvN mulai 17 Oktober hingga 6 Desember 2020, tersedia untuk streaming di Netflix.

Dikutip dari My Drama List, Start-Up mengisahkan perjuangan Seo Dal Mi (Bae Suzy), wanita muda ambisius yang bercita-cita menjadi Steve Jobs Korea, dan Nam Do San (Nam Joo Hyuk), pendiri Samsan Tech yang dulunya jenius matematika, namun kini bisnisnya terpuruk. Seo Dal Mi mengira Do San adalah sahabat pena dan cinta pertamanya, sehingga Do San berusaha mengubah kesalahpahaman ini menjadi kenyataan.

