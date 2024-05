ZeroBaseOne: Pencapaian Album Mini Terbaru dan Rencana Tur Konser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Album mini terbaru grup idola Korea Selatan ZeroBaseOne You Had Me At Hello berada di posisi puncak tangga lagu iTunes. Laporan Soompi, Selasa, 14 Mei 2024, dikutip Antara, ZeroBaseOne baru saja merilis album mini terbarunya itu dengan lagu utama Feel The Pop pada 13 Mei 2024. Total album tersebut berisi tujuh lagu dari beragam genre.

Album ZeroBaseOne



Pada 14 Mei 2024, album mini dan lagu utama ZeroBaseOne di album tersebut telah menduduki posisi puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia. Lagu You Had me at Hello mencapai posisi pertama di tangga lagi iTunes Top Albums setidaknya di 22 wilayah berbeda, antara lain Singapura, Taiwan, Indonesia, Turki, Brazil, Estonia, Hong Kong, Kazakhstan, Latvia, Malaysia, Mongolia, Portugal, Qatar, Thailand, Vietnam, Uni Emirat Arab, Bahrain, Meksiko, Nepal, Republik Ceko, Chile, dan Spanyol.

Lagu Feel the Pop yang berada dalam album yang sama juga menduduki posisi 1 di tangga lagu iTunes Top Songs lebih sedikit dari sebelumnyal setidaknya di 12 wilayah seperti Singapura, Peru, Bahrain, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Nepal, Paraguay, Arab Saudi, Qatar, Chile, dan Ekuador.

Pencapaian lainnya, You Had Me at Hello menjadi album ketiga ZeroBaseOne yang melampaui 1 juta penjualan pada hari pertama rilis. Menurut Hanteo Chart, You Had Me at Hello terjual total 1 juta lebih eksemplar album pada 13 Mei 2024.

ZeroBaseOne akan konser di Indonesia bertajuk 2024 ZeroBaseOne The First Tour yang akan dilaksanakan di Hall 5-6 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan pada 26 Oktober 2024. Konser ZeroBaseOne akan dimulai pada September di Seoul, Korea Selatan dan berakhir di Kanagawa, Jepang pada Desember 2024.

Zerobasone merupakan boy grup jebolan Boys Planet. Boy band ini belum genap satu tahun setelah debutnya pada 10 Juli 2023. ZeroBaseOne beranggota 9 orang anggota yang terdiri atas: Kim Ji-woong, Zhang Hao, Sung Han-bin, Seok Matthew, Kim Tae-rae, Ricky, Kim Gyu-vin, Park Gun-wook dan Han Yu-jin.

Zerobasone merilis album pertamanya yang berisi lagu Back to ZeroBase, In Bloom, New Kidz on The Block, and I, Our Season, dan Always.

MUHAMMAD RAFI AZHARI | ANTARA

