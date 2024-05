Jadi Sorotan Utama Forbes 30 Under 30 Asia 2024, Ini Profil Band Metal Voice of Baceprot Asal Garut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band metal asal Indonesia, Voice of Baceprot (VoB), masuk dalam daftar anak muda di bawah 30 tahun yang memberi pengaruh besar. VoB menjadi sorotan utama kategori Entertainment & Sports dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2024.

VoB masuk ke dalam daftar sebagai bintang pendatang baru yang mendobrak stereotip dan memberdayakan generasi mereka. Meski menerima ancaman dan penilaian tabu di mata masyarakat, VoB tidak berhenti berkarya sebagai perempuan muda berhijab yang memainkan musik metal.

Band yang beranggotakan Firda Marsya Kurnia (vokal), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah (drum) ini menantang stereotip di negara dengan masyarakat mayoritas muslim. “Kami ingin terus memberikan contoh, terutama bagi para remaja putri, bahwa kita memiliki masa depan yang lebih cerah,” ucap Firda dikutip dari Forbes.

Profil VoB

Voice Of Baceprot dibentuk pada 2014. Mereka adalah siswi MTs Al-Baqiyatussolihat Singajaya, Garut, Jawa Barat, yang saat itu sama-sama mengikuti ekstrakurikuler teater. Pada saat itulah mereka dikenalkan dengan musik metal oleh pembimbing sekolah menengah mereka yang biasa dipanggil Abah Erza.

Kemudian mereka tertarik pada lirik yang unik dan indah dari System Of A Down, dan semangat "memberontak" dari band-band seperti Rage Against The Machine, Lamb Of God, dan Red Hot Chili Peppers.

Tak lama setelah itu, mereka membentuk band Voice Of Baceprot. Dalam bahasa sunda, kata baceprot berarti bising atau membuat keributan sendiri. Sejak saat itu mereka mulai mengcover lagu-lagu dari pemusik favorit mereka.

Dikutip dari Redbull, pada 2017, VoB tak hanya tampil di seluruh Indonesia dan di televisi nasional, mereka juga tampil di The Guardian.

Tahun berikutnya, mereka merilis single debut mereka berjudul School Revolution, sebuah lagu thrash-metal rumit yang memamerkan kehebatan teknis dan keterampilan menulis lagu mereka yang cekatan.

YOLANDA AGNE | FANI RAMADHANI | HADIN MARWAH

