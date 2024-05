Film Civil War akan Tayang di Cina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Civil War garapan sutradara Alex Garland akan tayang di bioskop Cina mulai 7 Juni 2024. Penayangan ini membuatnya menjadi film pertama dari rumah produksi A24 yang dirilis di negeri tirai bambu itu. Dikutip dari Variety, lisensi penayangan film ini di Cina diperoleh oleh Huahua Media, dengan Alibaba sebagai mitra dalam proses penayangannya.

Sinopsis Civil War

Civil War menggambarkan masa depan distopia Amerika Serikat yang dilanda perang saudara. Film ini mengisahkan tentang tim jurnalis yang diterjunkan ke medan pertempuran dengan misi untuk mencapai Washington DC sebelum pasukan pemberontak menguasai Gedung Putih.

Sebagai sutradara, Garland dikenal dengan kemampuannya membuat cerita-cerita yang menggugah. Dengan Civil War, ia kembali mengajak penonton untuk merenungkan kondisi sosial dan politik melalui fiksi yang menegangkan. Film ini dibintangi Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Nick Offerman, Stephen Henderson, dan Wagner Moura. Para pemeran antara lain Kirsten Dunst dan Wagner Moura.

Pada era pascapandemi, banyak film Hollywood menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan performa mereka di bioskop Cina. Pada 2023, film impor hanya mencakup 15 persen dari total box office Cina. Meskipun demikian, pasar perfilman Cina pada 2024 menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan pasar Amerika Utara.

Pencapaian Civil War di berbagai pasar internasional, ada harapan film ini juga akan mendapat sambutan positif dari penonton di Cina. Penayangan Civil War di Cina tidak hanya menjadi sejarah bagi A24, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penonton Cina untuk menikmati karya dari rumah produksi yang terkenal dengan film-filmnya yang berkualitas tinggi.

Kesuksesan Civil War di Cina membuka jalan bagi lebih banyak film A24 untuk dirilis dan memperluas jangkauan sinema independen di pasar global. Film Civil War telah ditayangkan secara perdana di festival South by Southwest (SXSW) sebelum memulai debutnya di bioskop Amerika Serikat pada April 2024.

Huahua Media yang membeli lisensi penayangan Civil War di Cina dibentuk oleh produser Wang Kefei pada 2014. Perusahaan ini telah aktif terlibat dalam investasi dan produksi film mancanegara, dengan beberapa proyek film terkenal seperti Godzilla: King of the Monsters, Transformers: The Last Knight, xXx: Return of Xander Cage, dan Star Trek.

