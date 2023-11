Film dan Drama Korea yang Dibintangi Kim So Jin, Aktris Pendukung Terbaik Negeri Ginseng

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dunia film, dikenal istilah aktris pendukung. Di dunia drama Korea salah satu aktris pendukung yang terkenal adalah Kim So Jin. Aktris yang lahir pada 12 Desember 1979 di Inje, Provinsi Gangwon ini menerima pujian dan memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Blue Dragon Film Award, Grand Bell Award dan Baeksang Arts Award untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik.

Dikutip dari My Drama List, Kim So Jin dikenal karena perannya sebagai jaksa dalam film berjudul "The King". Alumnus Universotas Chung-Ang Jurusan Teater dan Universitas Seni Nasional Korea Jurusan Seni Rupa ini bergabung dengan agensi Plum Actors. Dilansir dari Asian Wiki, berikut 5 film Korea yang pernah dibintangi Kim So Jin:

1. The King

The King rilis pada 18 Januari 2017. Film ini bercerita tentang seorang pria yang lahir dari keluarga miskin, dan memutuskan untuk menjadi jaksa penuntut. Hal ini dia lakukan karena menurutnya kekuasaan adalah hal yang paling penting pada 1990-an. Film ini diperankan oleh Zo In Sung, Jung Woo Sung, Bae Sung Woo, Ryoo Joon Yeol, Kim Eui Sung, dan Kim So Jin. Di film ini Kim So Jin berperan sebagai seorang jaksa bernama Ahn Hee Yeon.

2. Emergency Declaration

Emergency Declaration merupakan film yang berkisah tentang pesawat yang menghadapi ancaman terorisme sehingga menyatakan status keadaan darurat. Film ini tayang pada 3 Agustus 2022 dan diperankan oleh Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon DO Yeon, Kim Nam Gil, Im Si Wan, dan Kim So Jin. Dalam film ini, Kim So Jin berperan sebagai Kepala Pramugari Pesawat bernama Hee Jin.

3. Escape From Mogadishu

Escape From Mogadishu merupakan film yang bercerita tentang kejadian nyata yang terjadi pada Januari 1991 di Mogadishu, Somalia. Pejabat dari Kedutaan Besar Korea Selatan dan Kedutaan Besar Korea Utara bekerja sama untuk melarikan diri dari negara itu selama perang saudara. Di film ini, Kim So Jin berperan sebagai Kim Myung Hee, yaitu istri Han Shin Sung, duta besar Korea Selatan.

4. Another Child

Another Child merupakan sebuah film yang berkisah tentang dua orang gadis yaitu Joo Ri dan Yoon A yang sama-sama duduk di kelas dua SMA. Joo Ri adalah anak dari seorang ayah bernama Dae Won dan ibu bernama Young Joo. Joo Ri mengatahui bahwa ayahnya telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Mi Hee. Mi Hee merupakan ibu dari Yoon A. Dalam film ini Kim So Jin berperan sebagai Mi Hee, selingkuhan ayah Joo Ri.

5.The Man Standing Next

Film The Man Standing Next bercerita tentang ketegangan politik yang meningkat menyebabkan Kepala Badan Intelijen Korea (KCIA) Kim Gyu Pyeong membunuh Park Yong Gak selaku Presiden Korea Selatan. Namun, 40 hari sebelum pembunuhan itu terjadi, tepatnya di tengah situasi kritis yang terjadi di tingkat pemimpin, Park Yong Gak memberikan kesaksian penting dalam persidangan di Amerika Serikat. Film ini tayang pada 22 Januari 2020 dan Kim So Jin berperan sebagai Deborah Shim.

