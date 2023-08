Film Dokumenter Kopi Sianida Jessica Wongso dan 21 Tayangan Netflix Terbaru September 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan film dokumenter dari kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso pada September 2023. Kasus menggemparkan itu terjadi pada 2016, di mana Wayan Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi yang ternyata mengandung racun sianida.

Termasuk dokumenter yang ditunggu-tunggu tersebut, Netflix menambahkan puluhan film dan serial terbaru selama September 2023 dari dalam dan luar negeri. Berikut daftarnya:



Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Netflix pada September 2023 Baca Juga: Live Action One Piece akan Tayang: Mengenal Eiichiro Oda yang Berpesan kepada Penggemar Karyanya

1. A Time Called You

Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Been dalam drama A Time Called You. Dok. Netflix

Baca Juga: 6 Hal Menarik Mask Girl Ini Bisa Jadi Alasan Anda Harus Menontonnya

Drama Korea terbaru yang akan tayang pada 8 September akan membuat Anda terlena. Seorang perempuan yang tengah berduka secara ajaib melintasi waktu dan kembali ke tahun 1998. Di masa itu, ia bertemu pria yang sangat mirip dengan almarhum kekasihnya.



2. Sex Education: Season 4

Bersiaplah mengikuti petualangan baru Otis dan kawan-kawan dalam serial yang akan tayang pada 21 September. Sementara Maeve berada di Amerika dan Moordale ditutup, Otis memulai langkah baru di Cavendish College yang berjiwa bebas, namun ia bukanlah satu-satunya terapis seks di sekolah.



3. Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso

Terdakwa Jessica Kumala Wongso (tengah) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, 26 September 2016. ANTARA FOTO.

Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso menghadirkan perspektif baru pada salah satu kasus yang menarik banyak perhatian di Indonesia. Film dokumenter ini memaparkan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang melingkupi persidangan Jessica Wongso, bertahun-tahun setelah kematian sahabatnya, Mirna Salihin. Belum ada kepastian tanggal film ini akan dirilis Netflix, namun dipastikan bulan ini.



4. Menunggu Bunda

Saat ibu mereka yang berdedikasi terbaring koma, tiga bersaudara yang telah dewasa pelan-pelan menemukan kebenaran tersembunyi tentang diri mereka dan sang ibu tercinta.



5. Hello Ghost

Saat pria kesepian ini gagal mengakhiri hidup, empat hantu aneh mengusiknya dan meminta bantuan. Mungkin, para hantu itulah dorongan yang ia butuhkan untuk bangkit.



6. Song of the Bandits

Song of the Bandits. Dok. Netflix

Di wilayah Gando yang tanpa hukum, para bandit buas siap mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawa, demi memperjuangkan tanah air yang berharga serta orang-orang terkasih.



7. The Devil’s Plan

Di permainan bertahan hidup mencengangkan yang dipandu oleh “sang Iblis” ini, para kontestan punya waktu sepekan untuk meraih gelar pemain tercerdas serta hadiah utama.



8. Virgin River: Season 5

Mel menyesuaikan diri dengan ritme hidup yang berbeda, Jack berupaya mengembangkan bisnisnya, dan seisi kota menghadapi ancaman baru saat sejumlah rahasia mulai terungkap di Virgin River.



9. Ehrengard: The Art of Seduction

Ehrengard: The Art of Seduction. Dok. Netflix

Ditunjuk untuk mengajarkan seluk-beluk rayuan kepada putra Nyonya Adipati Agung yang pemalu, seorang pakar cinta terjebak dalam sebuah skandal—dan romansanya sendiri.



10. Love at First Sight

Dua orang asing yang jadi akrab dalam penerbangan ke London harus dipisahkan oleh takdir. Bertemu kembali tampaknya mustahil—tapi cinta memiliki cara untuk mengatasi rintangan.



11. Love is in the Air Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Saat berusaha mempertahankan bisnis keluarga, pilot wanita yang sangat mandiri ini jadi jatuh hati kepada pria yang diutus perusahaan induk untuk mengakhiri bisnisnya.



12. Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America

Para penyintas, pelapor, dan ahli menceritakan upaya untuk menutupi kasus pelecehan seksual di Boy Scouts of America selama puluhan tahun dan dampaknya yang menyedihkan.



13. Disenchantment: Part 5

Demi menyelamatkan Dreamland dari amarah Ratu Dagmar, Putri Bean harus menundukkan sang ibu dan meloloskan diri dari ramalan bahwa ia akan membunuh orang-orang yang ia cintai.



14. Once Upon a Crime

Saat menghadiri pesta dansa kerajaan bersama Cinderella, si Tudung Merah tiba-tiba terseret dalam sebuah kasus misterius. Mampukah ia memecahkannya sebelum tengah malam?



15. Castlevania: Nocturne

Kisahnya dimulai di Perancis pada 1792. Serial animasi baru di jagat Castlevania dari dua showrunner, Kevin Kolde (Castlevania) dan Clive Bradley (Trapped).



16. The Wonderful Story of Henry Sugar

Kisah favorit dari Roald Dahl mengenai pria kaya yang berjumpa dengan seorang ahli yang dapat melihat tanpa menggunakan matanya dan bertekad untuk menguasai kemampuan itu demi beraksi curang di perjudian.



17. Is She the Wolf?

Is She the Wolf?. Dok. Netflix

Mereka semua di sini untuk mencari cinta sejati — tetapi setidaknya ada satu “serigala” tersembunyi yang dilarang jatuh cinta di antara para wanita ini.



18. Selling The OC: Season 2

Para agen O Group terus berupaya mencapai tujuan sembari bertemu dengan calon rekan kerja baru, menghadapi rumor panas, dan menjajaki bidang properti di Cabo.

19. Love Is Blind: Season 5

Berharap untuk menemukan calon tunangan mereka dengan berbicara melalui dinding, sekumpulan baru pria dan perempuan rela menghadapi berbagai kejutan demi cinta sejati.



20. A Day and a Half

Demi bertemu lagi dengan putrinya, seorang pria bersenjata nekat masuk ke pusat kesehatan tempat istrinya, yang hidup terpisah, bekerja dan menculiknya.



21. 6ixtynin9 The Series

Setelah kehilangan pekerjaan, seorang wanita menemukan paket misterius di depan pintu apartemennya — dan kehidupannya berubah jadi lebih buruk.



22. Nowhere

Hamil, sendirian dan terdampar di laut lepas, seorang perempuan yang terperangkap dalam sebuah kontainer mencoba untuk bertahan setelah melarikan diri dari negara totaliter yang runtuh.

Pilihan Editor: Live Action One Piece Tayang Minggu Depan, Eiichiro Oda: Cari Layar Sebesar Mungkin