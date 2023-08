Sinopsis A Good Day to be A Dog, Cha Eun Woo Menjelma Guru yang Takut Anjing

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama adaptasi webtoon, A Good Day to be A Dog menunjukkan hilal episode pertamanya. Mengutip soompi.com, pada Selasa, 22 Agustus 2023 MBC mengumumkan drama roman fantasi ini akan tayang mulai Oktober 2023, bersama Cha Eun Woo, Park Gyu Young, dan Lee Hyun Woo sebagai pemain utama.

Sinopsis A Good Day to be A Dog

A Good Day to be A Dog menceritakan kisah Han Hae Na, seorang guru perempuan cerdas yang tampak memiliki segalanya, tetapi ia akan berubah menjadi anjing tiap kali mencium seseorang. Sementara itu, Jin Seo Won, seorang guru pria yang takut anjing, malah menjadi kunci untuk mematahkan krisis kutukan Han Hae Na setelah berciuman dengan rekannya itu.

Cha Eun Woo berperan sebagai pemeran utama pria, Jin Seo Won yang takut pada anjing karena insiden masa lalu. Meskipun Jin Seo Won menghabiskan hidupnya menyembunyikan trauma masa lalunya di balik sikapnya yang penyendiri, sebuah pertemuan tak terduga menjadi titik balik hidupnya yang membawanya pada perubahan.

Park Gyu Young berperan sebagai pemeran utama wanita Han Hae Na, yang menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya setelah mengalami perjumpaan dengan Jin Seo Won. Serta, Lee Hyun Woo akan berperan sebagai Lee Bo Gyeom, karakter yang menyembunyikan sifatnya sebagai dewa gunung yang tak kenal ampun di balik senyumnya yang ramah.

Versi Webtoonnya Memiliki Banyak Peminat

Dilansir allkpop.com, MBC memutuskan untuk memproduksi drama ini lantaran versi webtoonnya sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Drama ini berasal dari webtoon dengan judul yang sama karya Lee Hey. Para pembaca menyukai jalan ceritanya yang runut dan konsepnya yang unik, serta bumbu liku-liku yang tak terduga.

Kreator Lee Hey juga dikenal dengan webtoon berjudul See You in My 19th Life. Karyanya tersebut juga diadaptasi menjadi drama dan mengunggah episode pertamanya pada Sabtu, 17 Juni 2023 lalu. A Good Day to be a Dog mengakhiri syuting mereka pada bulan April dan akan tayang di platform-platform layanan streaming tiap Rabu per Oktober 2023.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | SOOMPI | ALLKPOP

