Cha Eun Woo Tampilkan Lagu As Long As You Love Me Ajak Aroha Nyanyi Bareng di Fan Concert

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo menghibur penggemarnya di fancon atau fan concert, yang digelar di Tenis Indoor Senayan Jakarta, Sabtu 20 April 2024. Dalam fan concert pertamanya yang bertajuk Cha Eun Woo 2024 Just One Ten Minute [Mystery Elevator] itu, dia menampilkan beberapa lagu solonya serta menampilkan lagu terkenal.

Cha Eun Woo membuka fan concert dengan menampilkan lagu "10 Minutes", yang dipopulerkan penyanyi solo Korea Selatan, Lee Hyori. Dia tampil energik diiringi dua penari latar di atas panggung yang di desain seperti pintu lift. Aksi energik anggota ASTRO itu pun disambut meriah oleh Aroha, sebutan penggemar ASTRO.

Dia mengenakan busana bernuansa serba hitam, berupa blazer yang dihiasi dengan payet berkilauan, atasan bertali dan celana hitam. Saat beralih ke lagu kedua "Fu*king Great Time" dari mini album solo pertamanya ENTITY, Eun Woo melepas blazernya. Beberapa kali penggemarnya teriak saat dia menari dan menunjukkan otot perutnya.

"Bagaimana pembukaannya? Bagus tidak? Aku pikir tidak cukup bagus," kata pria berusia 27 tahun itu menyapa penggemarnya.

Cha Eun Woo saat tampil dalam fan concert yang bertajuk Cha Eun Woo 2024 Just One Ten Minute [Mystery Elevator], di Tenis Indoor Senayan Jakarta, Sabtu 20 April 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi

Fan concert dengan penampilan khusus

Cha Eun Woo menyadari antusias penggemarnya dalam fan concert hari ini sangat tinggi. "Jadinya saya dapat semangat yang lebih," katanya. Terlebih dia sudah empat kali tampil solo di Jakarta, termasuk fan meeting pada tahun 2022.

Dia menjelaskan ini adalah pertama kalinya menggelar fan concert. Penampilannya pun lebih isitimewa karena tidak seperti fan meeting pada umumnya. "Karena ini fan concert akan lebih banyak tampil menyanyi di panggung," ujarnya. Beberapa lagu yang ditampilkannya kebanyakan berasal dari mini albumnya, ENTITY, seperti "STAY", "WHERE AM I", "U&I", dan "You're The Best".

Tak hanya itu, dia juga mempersiapkan beberapa penampilan istimewa. Salah satunya menyanyikan lagu "As Long As You Love Me', yang dipopulerkan Backstreet Boys. "Saya mempersiapkan lagu ini supaya bisa bernyanyi bersama," katanya. Benar saja, Aroha kompak ikut bernyanyi dengannya.

Tentu saja, Cha Eun Woo menampilkan dance medley lagu ASTRO seperti "Crazy Sexy Cool", "Knock", dan "Candy Sugar Pop". Beberapa lagu soundtrack tema drama yang diperankannya, juga ditampilkan. Seperti "Jealousy" soundtrack drama A Good Day To Be A Dog, dan "Love So Fine" dari drama True Beauty.

Cha Eun Woo berpose dengan penggemarnya di fan concert yang bertajuk Cha Eun Woo 2024 Just One Ten Minute [Mystery Elevator], di Tenis Indoor Senayan Jakarta, Sabtu 20 April 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi

Konsep Mystery Elevator

Sesuai tema fancon ini, Cha Eun Woo 2024 Just One Ten Minute [Mystery Elevator], Cha Eun Woo mengajak penggemarnya lebih dekat dengan dirinya. Konsep Mystery Elevator itu pun didesain sendiri olehnya, di mana setiap 10 menit lift yang terbuka akan membawa penggemar lebih dekat dengan dirinya.

"Saya membuat ini dengan memikirkan Aroha, ini adalah tur yang spesial yang bisa membawa Aroha di mana pun dan ke mana pun," ujarnya.

Setiap lantai yang memiliki makna tersendiri. Salah satunya lantai 97, yang merupakan tahun kelahiran Cha Eun Woo. Di sini dia memilih barang-barang seperti bola baseball, topi dan jaket baseball, serta topeng dan seragam sekolah. Setelah barangnya dipilih dia akan melakukan misi yang sudah ditentukan.

Lantai 215 F, menunjukkan sudut favoritnya yang berkaitan dengan fotografi. Dia mengajak Aroha yang beruntung berpose yang sama dengan dirinya dari jarak jauh.

Sedangkan di lantai lainnya, yang bertema lantai Constelation Observation, Cha Eun Woo menggambar rasi bintang yang menunjukkan kota yang disinggahi untuk fan concert tahun ini. Khusus untuk Jakarta dia membuat bintang menyerupai huruf J dan K.

