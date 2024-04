Cha Eun Woo Buat Rasi Bintang Jakarta Sambil Mengenang saat ASTRO Pertama Kali ke Sini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo membuat rasi bintang khusus saat fan concert di Jakarta, Sabtu 20 April 2024. Sesuai tema fan concert, Cha Eun Woo 2024 Just One Ten Minute [Mystery Elevator], setiap lift disiapkan untuk mengenal dan menampilkan pesona dirinya.

Di bagian akhir, lift yang terbuka mengajak AROHA, sebutan penggemar Astro, mengunjungi tempat favoritnya yaitu observatorium rasi. "Di sini kita bisa menciptakan satu kenangan dengan satu rasi bintang," ujarnya.

Mengenang momen saat pertema bertemu

Cha Eun Woo menjelaskan sudah ada tiga rasi bintang sebelumnya dari kota-kota yang dia kunjungi selama fan concert. Khusus di Indonesia, dia terinspirasi saat pertama kali bertemu AROHA Indonesia.

Ingatannya mundur kembali ke tahun 2016, di mana boy group-nya ASTRO baru debut. Saat itu ada showcase untuk ASTRO yang pertama di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta.

"Saat itu baru saja debut, jadi nggak tahu apa-apa, dan kesempatan yang luar biasa, ASTRO itu bisa siaran langsung di sini, jadi kalau dipikir-pikir waktu luar biasa ya, baru debut tapi udah mulai trending saat itu," ujar pria berusia 27 tahun itu.

Bangga banyak kota dikunjungi

Cha Eun Woo pun berterima kasih atas dukungan penggemar yang berlanjutan hingga saat ini. Setelah itu dia mulai menggambar bintang untuk melambangkan Jakarta. Gambar rasi bintangnya itu berbentuk J dan K.

Melihat rasi bintang buatannya bertambah, dia merasa terharu sudah banyak mengelilingi kota-kota lainnya. Bahkan berpikir untuk mengumpulkan rasi bintang lebih banyak lagi. "Saya berpikir kalau dikumpulin semua sepertinya saya akan merasa bangga," katanya.

Fan concert Cha Eun Woo kali ini memang berbeda fan meeting sebelumnya. Dia lebih banyak tampil di panggung sebagai penyanyi. Namun tidak hanya AROHA yang merasa terhibur dengan penampilan Cha Eun Woo. Dia pun merasakan halnya sama.

Bahkan momenn kebersamaan dengan AROHA di Indonesia, bagi dia akan menjadi momen yang selalu diingat untuk tur fan concertnya. "Berkat kalian semua hari ini bisa dikenang menjadi hari yang baik," ujarnya.

Cha Eun Woo sebelumnya menggelar fan meeting di Jakarta pada tahun 2022. Fan meeting itu bertajuk Just One 10 Minute Starry Caravan in Jakarta. Bintang drama Wonderful World itu juga pernah tampil di acara penghargaan Indonesian Television Award tahun 2018 dan menjadi pembawa acara di Golden Disc Awards 2024 pada 6 Januari 2024.

