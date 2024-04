Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam waktu dekat, platform streaming online Netflix akan merilis drama original terbarunya, Goodbye Earth. Drama yang diadaptasi dari novel Jepang berjudul Shumatsu no Furu karya Kotaro Isaka ini akan tayang perdana pada 26 April 2024 mendatang.

Memiliki total 12 episode dengan tagline We await the end to come, drama ini mengusung genre thriller, sci-fic atau fiksi ilmiah, drama, dan psikologis. Di bawah arahan sutradara Kim Jin Min, Jung Sung Joo bertanggung jawab sebagai penulis naskah alih wahana dari novel Jepang karya Kotaro Isaka tersebut.

Drama Korea ini dikenal juga dengan nama Jongmalui Babo atau The Fool at the End of the World. Sejumlah aktor dan aktris ternama asal Korea Selatan pun dipastikan akan membintangi serial drama buatan Netflix ini.

Lantas, siapa saja daftar pemain Goodbye Earth yang diadaptasi dari novel Jepang? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Singkat Goodbye Earth

Cerita dalam drama Goodbye Earth ini dimulai dengan memperlihatkan berbagai masyarakat yang sedang menjalani kegiatan sehari-harinya seperti biasanya. Suatu ketika, mereka mendapat pemberitahuan melalui ponsel tentang sebuah asteroid yang dikabarkan akan menabrak Bumi dalam 200 hari.

Baca Juga: Sinopsis Under the Gun yang Dibintangi oleh Zuho SF9

Benda langit tersebut juga diprediksi akan menghancurkan planet yang dihuni oleh umat manusia ini. Segera setelah mengetahui berita tersebut, seluruh masyarakat pun mengalami kebingungan. Mereka melakukan dan mempersiapkan segala hal menuju akhir dunia agar tidak menyesal. Mulai dari melakukan pekerjaan sukarela, kembali ke kampung halaman, mempersiapkan perbekalan dan transportasi, hingga melarikan diri.



Pemeran Utama Goodbye Earth

Drama hasil adaptasi dari novel Jepang ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea. Di antaranya adalah Ahn Eunjin, Yoo Ah In, Jeong Sung Woo, dan Kim Yoon Hye sebagai pemeran utamanya.

1. Ahn Eunjin

Ahn Eunjin berperan sebagai Jin Se Kyung yang bekerja sebagai guru sekolah menengah di Kota Woongchun. Dia telah belajar dan mengetahui tentang akhir dunia yang akan datang. Hal itu yang mendorongnya untuk berhenti dari pekerjaannya dan melakukan pekerjaan sukarela di divisi anak dan remaja di balai kota. Dia juga berjuang untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya.

2. Yoo Ah In

Jin Se Kyung diceritakan memiliki seorang pacar bernama Ha Yoon Sang yang diperankan oleh Yoo Ah In. Keduanya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Saat ini Ha Yoon Sang bekerja sebagai peneliti di sebuah lembaga penelitian bioteknologi di Amerika Serikat. Setelah berita akhir dunia dirilis, dia terbang kembali ke Korea Selatan untuk bersama Jin Se Kyung.

3. Jeon Sung Woo

Jeon Sung Woo berperan sebagai Woo Sung Jae. Dia adalah seorang asisten pendeta di Gereja Katolik. Namun, Imam Ketua di gereja tersebut melarikan diri setelah tersiar kabar tentang asteroid yang mendekat. Woo Sung Jae pun kini harus mengurus umat paroki di gereja sendirian, menggantikan Imam Ketua.

4. Kim Yoon Hye

Adapun Kim Yoon Hye memerankan karakter Kang In Ah yang bekerja sebagai komandan batalyon pendukung tempur. Dia berkeliling Kota Woongchun, yang telah hancur, untuk menyediakan perbekalan, transportasi, dan keamanan.



Daftar Pemain Goodbye Earth Lengkap

Berikut beberapa daftar pemain Goodbye Earth:

- Ahn Eun Jin sebagai Jin Se Kyung

- Yoo Ah In sebagai Ha Yoon Sang

- Jeon Sung Woo sebagai Woo Sung Jae

- Kim Yoon Hye sebagai Kang In A

- Seo Ye Hwa sebagai So Joon Yeon

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Yoon Seo Ah sebagai Chae Young Ji

- Hong Woo Jin sebagai Jang Beom

- Kim Min Chul sebagai Na Hyun Jae

- Kim Bo Min sebagai So Min

- Kim Kang Hoon sebagai Jin Seo

- Kim Do Hye sebagai Ha Yool

- Kang Suk Woo

- Kim Kang Hoon

- Kim Young Ok

- Kim Young Woong

- Park Joo Hee

- Baek Suk Kwang

- Baek Hyun Jin

- Shin Dam Soo

- Lee Seo Hwan

- Im Ki Hong

- Cha Hwa Yun

RADEN PUTRI| ASIANWIKI| IMDB| MYDRAMALIST

Pilihan Editor: Parasyte: The Grey Tayang di Netflix Hari Ini, Harus Baca Manga Aslinya Sebelum Nonton?