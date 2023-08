Sinopsis Destined With You, Kisah Cinta Pengacara yang Dikutuk Buku Terlarang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea terbaru akan tayang pada Agustus 2023 ini. Salah satunya adalah drakor Destined with You yang dibintangi oleh Rowoon SF9 dan Jo Bo Ah. Ini merupakan drama yang mengusung genre fantasi romantis tentang seorang pengacara yang dikutuk oleh buku terlarang.

Drama ini tayang mulai 23 Agustus 2023, naskah Destined with You ditulis oleh No Ji Sul yang sebelumnya telah sukses menulis skenario untuk drama populer 100 Days My Prince. Selain itu, drama ini juga merupakan karya garapan Nam Ki Hoon yang merupakan sutradara dari sejumlah drakor hits, seperti Kiss Sixth Sense (2022), Oh My Baby (2020), dan Voice 3 (2019).

Selain itu, keterlibatan Ha Jun dan Yura Girl’s Day juga menarik perhatian para penggemar drama Korea. Seperti apa alur cerita dari drama yang dibintangi oleh Rowoon SF9 dan Jo Bo Ah tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Destined with You

Drama Korea Destined with You akan menceritakan tentang kisah cinta antara seorang pengacara populer bernama Jang Shin Yu dan pegawai negeri kelas rendah, Lee Hong Jo. Kisah keduanya ternyata telah dimulai sejak 300 tahun lalu, saat leluhur Jang Shin Yu membuka sebuah buku terlarang berisi kutukan kepada siapapun yang membukanya.

Kutukan yang diberikan oleh buku terlarang tersebut akan diwariskan secara turun temurun hingga menemukan obatnya. Karena leluhurnya tak kunjung menemukan obat kutukan itu, Jang Shin Yu pun mewariskan kutukan dalam tubuhnya.

Melansir Mydramalist, Jang Shin Yu adalah seorang pengacara kompeten yang cerdas dan tampan. Hal ini membuatnya selalu menjadi sorotan kemana pun dia pergi. Tetapi, dia sebenarnya menderita penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Hal ini disebabkan karena kutukan yang diwariskan oleh keluarganya.

Jang Shin Yu berulang kali mencari cara untuk menghilangkan kutukan tersebut. Sayangnya, dia selalu gagal dan kondisinya semakin memburuk. Dia pun putus asa untuk mengangkat kutukan yang ada pada dirinya. Namun, dia kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Lee Hong Jo yang memberinya sebuah harapan untuk sembuh.

Lee Hong Jo adalah seorang pegawai negeri bidang pelayanan publik dengan kelas paling rendah. Dia selalu melakukan yang terbaik di tempat kerjanya, meskipun sering menerima banyak keluhan perdata. Dalam kehidupan pribadinya, dia terbiasa sendirian dan tidak cukup populer di kalangan pria. Meski begitu, Lee Hong Jo secara kebetulan ternyata menjadi pemilik peti kayu tua dan kunci untuk yang mampu mengangkat kutukan Jang Shin Yu.

Mengetahui hal tersebut, Jang Shin Yu pun meminta bantuan dari Lee Hong Jo untuk membebaskannya dari kutukan. Usaha mereka untuk menghilangkan kutukan tersebut pun memicu romansa tak terduga.

Ro woon dan Cho Boah dalam drama Destined with You. Dok. Netflix

Tentang Drakor Destined with You

- Judul: Destined with You

- Judul lain: Irresistible Love, This Relationship Is Force Majeure, I Yeonaeneun Bulgahangryeok

- Tipe: Drama

- Genre: Fantasi, Romantis, Drama, Hukum

- Tanggal rilis: 23 Agustus 2023

- Jumlah episode: 16 episode

- Jadwal tayang: Setiap Rabu dan Kamis

- Jaringan tayang: JTBC, Netflix

- Durasi per episode: 1 jam 10 menit

- Sutradara: Nam Ki Hoon

- Penulis skenario: Noh Ji Sul

- Rating: Remaja di atas usia 15 tahun

- Bahasa: Korea

- Perusahaan produksi: C-jeS Production, Production SLL



Daftar Pemain Destined with You

Destined with You dibintangi oleh sederet aktor dan aktris populer dari Negeri Ginseng. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Rowoon SF9 sebagai Jang Shin Yu

- Jo Bo Ah sebagai Lee Hong Jo

- Ha Joon sebagai Kwon Jae Kyung

- Yura Girl’s Day sebagai Yoon Na Yeon

- Hyun Song Sik sebagai Gong Seo Gu

- Park Kyung Hye sebagai Son Sae Byeol

- Lee Bong Ryun sebagai Ma Eun Yeon

- Jung Hye Young sebagai Cha Yon Jo

- Lee Pil Mo sebagai Jang Se Hun

- Jung Sae Rom sebagai Kim Kyung Lim

- Park Jung Eon sebagai Klien

- Mi Ram sebagai Yoo Soo Jeong

- Song Young Kyu sebagai Yoon Hak Young

- Lee Tae Ri sebagai Kim Wook

- Kim Hye Ok sebagai Eun Wol

