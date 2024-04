Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Reunion Counseling adalah salah satu drama Korea atau drakor terbaru yang tayang pada April 2024. Mini drama yang tayang di kanal YouTube KBS Joy ini telah tayang perdana pada Selasa, 9 April 2024 lalu.

Drama yang juga dikenal dengan judul We Meet Again Every Day ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris muda dari Korea Selatan. Di antaranya adalah Lee Jung Joon, Choi Hyo Zu, Kim Won Shik, dan Kassy.

Berdasarkan naskah dari penulis skenario Lee Ye Dam, mini drakor Reunion Counseling ini dibuat dengan arahan dari sutradara Lee Su Ji. Mengusung genre komedi romantis, drama ini mengangkat kisah tentang seorang mantan atlet baseball yang bertemu dengan mantannya untuk mengatasi sebuah masalah.

Lantas, seperti apa sinopsis Reunion Counseling, mini drama tentang konsultasi mantan? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Reunion Counseling

Drama bergenre komedi romantis ini mengangkat kisah yang berfokus pada kehidupan seorang pria bernama Choi Do Wan. Diperankan oleh Lee Jung Joon, Choi Do Wan diceritakan sebagai seorang mantan pemain baseball yang kariernya baru saja hancur.

Choi Do Wan harus puas dengan masa keemasannya yang singkat sebagai seorang atlet. Meski begitu, dia tidak menyerah dan ingin memulai kehidupan keduanya dengan lebih baik.

Pensiun dini dari dunia baseball, Choi Do Wan banting setir dengan membuka sebuah praktik konseling pasangan bernama “Reboot”. Praktik tersebut dirintis Choi Do Wan bersama Lee Na Rae, yang diperankan oleh Kassy.

Konseling itu dibuka Choi Do Wan dan Lee Na Rae untuk membantu orang-orang yang telah putus dengan mantan kekasihnya, namun ingin kembali bersama. Keduanya akan membantu klien untuk mengembalikan hubungan bersama sang mantan, selama klien tersebut menyanggupi sejumlah syarat khusus dan biaya yang ditentukan.

Seiring berjalannya waktu, sejumlah proyek konseling Reboot pun berjalan dengan sukses dan lancar. Berbagai siasat dan cara yang dilakukan Choi Do Wan dan Lee Na Rae berhasil membuat kliennya kembali menjalin hubungan dengan sang mantan.

Suatu hari, klinik konseling Reboot didatangi oleh seorang klien bernama Kang Eun Gyo, yang diperankan oleh Choi Hyu Zu. Hal tersebut mengejutkan Choi Do Wan karena Kang Eun Gyo merupakan mantan kekasihnya ketika masih SMA.

Kedatangan Kang Eun Gyo ke konseling Reboot ternyata untuk menemukan keberadaan pacarnya yang hilang, yakni Jun Woo yang diperankan oleh Kim Won Shik. Pertemuan Kang Eun Gyo dan Choi Do Wan itu membuat keadaan menjadi rumit, terutama bagi Choi Do Wan yang harus memberikan jasa konsultasi untuk mantan kekasihnya. Secara tidak langsung, berbagai luka masa lalu pun terbuka dan mereka akan berhadapan dengan arti sesungguhnya dari cinta, harapan, dan pengorbanan.



Tentang Drakor Reunion Counseling

- Judul: Reunion Counseling

- Judul lain: We Meet Again Every Day, Maeil Jaehoehae Deuribnida

- Genre: Komedi, Romantis

- Tanggal rilis: Selasa, 9 April 2024

- Jadwal tayang: Setiap Selasa

- Tempat tayang: Kanal YouTube “KBS Joy”

- Sutradara: Lee Su Ji

- Penulis skenario: Lee Ye Dam

- Bahasa: Korea

- Negara asal: Korea



Daftar Pemain Reunion Counseling

Mini drama Reunion Counseling dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris muda Korea. Karena merupakan mini drama, tidak banyak pemain tetap dalam drama ini. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

1. Lee Jung Joon sebagai Choi Do Wan

2. Choi Hyo Zu sebagai Kang Eun Gyo

3. Kim Won Shik sebagai Kim Won Shik

4. Kassy sebagai Lee Na Rae

RADEN PUTRI| YOUTUBE| MYDRAMALIST

