Sinopsis Siksa Kubur, Film Karya Joko Anwar Raih 1,4 Juta Penonton di Hari ke-5 Penayangan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor terbaru Indonesia, Siksa Kubur berhasil meraih lebih dari 1,4 juta penonton di hari kelima penayangannya di seluruh bioskop Tanah Air. Ini merupakan film garapan sutradara Joko Anwar, yang sebelumnya sukses dengan film horor populer, Pengabdi Setan 2: Communion.

“1.401.717 Orang Sudah Melihat Ular lewat Tapi tidak Permisi Di hari ke-5 Penayangan,” tulis keterangan pada unggahan akun Instagram resmi @siksakubur.movie pada Senin, 15 April 2024.

Tak hanya itu, film yang dibintangi oleh Reza Rahadian dan Faradina Mufti ini juga sukses menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan, kata kunci Siksa Kubur sempat menjadi trending topik teratas di media sosial X (dulu Twitter).

Lantas, bagaimana sinopsis Siksa Kubur yang raih 1,4 juta penonton di hari ke-5 penayangannya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Siksa Kubur

Sama seperti namanya, film ini menceritakan tentang siksa kubur yang terjadi setelah seseorang dikuburkan. Adapun siksa kubur yang dimaksud dalam film ini direpresentasikan dari ayat-ayat Al-Qur’an. Joko Anwar mengatakan, film kesepuluhnya ini menjadi film horor interaktif pertama kali di dunia horor Indonesia.

Film ini mengambil fokus pada kisah seorang perempuan bernama Sita. Pada awalnya, Sita hidup bahagia bersama kedua orangtuanya. Dia juga termasuk anak yang patuh dan taat dalam beragama.

Tetapi, setelah kedua orangtuanya menjadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak lagi percaya pada agama. Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu: mencari orang yang paling berdosa selama hidup di dunia.

Sita berencana ketika orang itu meninggal, dia akan ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada dan agama tidak nyata. Namun, tentu ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya pada agama.



Tentang Film Siksa Kubur

- Judul: Siksa Kubur

- Judul lain: Grave Torture

- Tagline: “Anda Akan Percaya”

- Genre: Horor, Religi, Thriller

- Tanggal rilis: 11 April 2024

- Durasi film: 117 menit (1 jam 57 menit)

- Produser: Tia Hasibuan

- Sutradara: Joko Anwar

- Penulis skenario: Joko Anwar

- Perusahaan produksi: Come and See Pictures, Rapi Films, Legacy Pictures

- Rating usia: Dewasa di atas usia 17 tahun



Daftar Pemain Siksa Kubur

Film kesepuluh Joko Anwar ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris papan atas Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya adalah aktor dan aktris terbaik yang pernah menjadi nomine dan penerima Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI). Ada juga sejumlah maestro seni peran yang turut meramaikan film bertemakan horor religi ini. Berikut daftar pemainnya:

- Faradina Mufti sebagai Sita

- Reza Rahadian sebagai Adil

- Widuri Puteri sebagai Sita (kecil)

- Muzakki Ramdhan sebagai Adil (kecil)

- Fachri Albar sebagai Sanjaya

- Happy Salma sebagai Mutia

- Slamet Rahardjo sebagai Wahyu / Ilham

- Christine Hakim sebagai Nani

- Arswendy Bening Swara sebagai Pandi

- Niniek L. Karim sebagai Juwita

- Jajang C. Noer sebagai Ningsih

- Djenar Maesa Ayu sebagai Inayah

- Putri Ayudya sebagai Umaya

- Runny Rudiyanti sebagai Lani

- Haydar Salishz sebagai Amar

