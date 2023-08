Lagu Seven Milik Jungkook BTS Dituduh Plagiat, Big Hit Music Angkat Bicara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Seven milik Jungkook BTS dituduh memplagiat lagu Time of Mask dari girl group Fin.K.L. Pada Selasa, 22 Agustus 2023, single hasil diaransemen Andrew Watt dan kawan-kawan itu dituduh meminjam skala melodi yang sama dari Time of Mask (2000).

Komposer lagu Time of Mask, Yang Joon Young meminta evaluasi urutan skala melodi dari kedua lagu tersebut dengan mengirim beberapa bukti sumber suara dan tangga nada musik kepada A, salah satu produser HYBE Labels.



Big Hit Music Bantah Lagu Seven Jungkook BTS Plagiat Baca Juga: Optimistis Proyek BTS 4G Kelar Tahun Ini, Menkominfo Budi Arie: Nanti Ada Kejutan

Perwakilan Big Hit Music kemudian membantah tuduhan plagiarisme tersebut. “Klaim pelanggaran hak cipta terhadap lagu Seven milik Jungkook tidak benar. Seven diciptakan melalui kolaborasi lima komposer luar negeri. Ini adalah produk kreatif yang sama sekali tidak berhubungan dengan sebuah lagu yang dirilis 24 tahun lalu di Korea Selatan, seperti halnya klaimnya. Pihak label ingin menekankan bahwa klaim sepihak tersebut tidak sesuai dengan standar apa pun untuk menentukan pelanggaran hak cipta, seperti kesamaan substansial atau orisinalitas," kata Big Hit Music pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Sebelumnya, HYBE Labels sempat mengirim tanggapan sementara yang menyatakan bahwa perkara ini belum dapat diselesaikan sekarang, mengingat Bang Si Hyuk, produser dan ketua dewan direksi HYBE, sedang dalam perjalanan bisnis luar negeri ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, pernyataan resmi HYBE Labels masih menunggu kepastian.

Melansir Koreaboo, tuduhan plagiarisme ini muncul setelah orang dalam industri musik menyebut, lagu Seven yang diproduksi oleh beberapa produser luar negeri, memiliki skala melodi yang identik dengan Time of Mask. Beberapa produser terkenal Korea menyatakan bahwa berdasarkan harmoni, lagu-lagunya sama.



Reaksi AMRY Soal Lagu Seven Jungkook Dituduh Plagiat Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Berita ini dengan cepat mendapat atensi warganet, terlebih fandom BTS, ARMY. Banyak orang yang langsung mencari letak kemiripan dua lagu tersebut, tetapi beberapa di antara mereka dibuat bingung karena tidak menemukan kemiripan. Penggemar lainnya masih menyarankan kehati-hatian karena pendengar biasa mungkin tidak memahami skala melodi.

"Kupingku tidak menemukan kemiripan, lagian Seven rilis udah agak lama kenapa protes baru skrang knapa bkan pas lagunya rilis," tulis @heidyf***. "Bukankah produser ini harusnya dituntut karena berbohong?" tulis @odagehl***. "Katakan pada mereka untuk berhenti melintah omg," tulis @jungcooo***. "Sudah sebulan lebih Seven rilis, ini sih fitnah terkocak," tulis @ohalo***.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | ALLKPOP | TENASIA | KOREABOO

Pilihan Editor: Jungkook BTS Puji Akting Han So Hee Selama Syuting Video Musik Seven