Jungkook BTS Puji Akting Han So Hee Selama Syuting Video Musik Seven

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS menceritakan pengalamannya syuting video musik Seven bersama Han So Hee. Jungkook berterima kasih kepada aktris Korea Selatan tersebut karena telah banyak membantunya ketika merasa kebingungan selama proses berlangsung.

"Han So Hee membantuku sebagai karakter utama, dan dia banyak membantuku. Awalnya, aku benar-benar bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, tetapi ketika aku membalikkan kamera, dia sangat pandai berakting," kata Jungkook dalam siaran langsung WeVerse pada Jumat, 17 Juli 2023.



Jungkook Apresiasi Akting Han So Hee di Video Musik Seven Baca Juga: 5 Fakta Unik Lagu Terbaru Jungkook BTS yang Bertajuk Seven

Sejak awal kabar Han So Hee akan membintangi video musik Seven milik Jungkook, banyak penggemar yang mengaku tidak sabar. Antusiasme itu semakin berkembang setelah teaser video musik Seven dirilis beberapa hari sebelumnya. Setelah dirilis secara penuh, video musik berdurasi 3 menit 47 detik itu menuai pujian, tidak hanya untuk lagunya tetapi juga chemistry Jungkook dan Han So Hee.

"Aku mengandalkan dia. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya melakukannya dengan baik. Saya pikir itu (hasil video musik Seven) keluar dengan baik berkat Anda," kata Jungkook.



Jungkook Sempat Canggung Akting di Video Musik Seven Baca Juga: Chemistry Jungkook BTS dan Han So Hee di Video Musik Seven Bikin Penggemar Baper

Dalam video musik Seven, Jungkook diceritakan sebagai seorang laki-laki yang terus berusaha mengejar cinta Han So Hee. Sesuai lirik lagu Seven, video musiknya menggambarkan tentang keinginan seseorang untuk bersama orang yang dicintai setiap saat. Awalnya kedua pasangan ini bertengkar dan Jungkook mengejar Han So Hee ke mana pun ia pergi. Saat di kereta, di tempat laundry, di tengah hujan badai, bahkan Jungkook berpura-pura meninggal dan berbaring di dalam peti mati.

"Menurutku video musiknya memiliki nuansa yang sulit dilihat di video musik akhir-akhir ini. Saya sering bertemu dengan agensi saya dan sutradara sebelum syuting untuk mencari tahu bagaimana mengambil ceritanya. Aku sangat bersenang-senang," kata Jungkook. "Rasanya canggung untuk melakukan ekspresi wajah saat merias bibir, tetapi saya melakukannya entah bagaimana karena saya fokus. Saya sudah terbiasa."

