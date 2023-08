Mengenal Pemeran Utama The First Responders Season 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The First Responders drama tentang kerja sama antara anggota kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim paramedis. Season 1, drama Korea ini tayang pada 2022. Drama Korea The First Responders Season 2 mulai tayang pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Dikutip dari Korea Times., Shin Kyung Soo selaku sutradara menjelaskan, serial drama tersebut akan kembali tayang dalam The First Responders Season 2 dengan peristiwa kriminal yang dinamis.

“Musim pertama dan kedua berbeda dalam peristiwa kriminal yang dihadapi. Pada musim pertama berfokus aksi kriminal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari," kata Shin Kyung Soo.

Pemeran Utama The First Responders Season 2

Dikutip dari Kprofiles.com, berikut profil singkat pemeran utama dalam serial drama The First Responders Season 2.

Son Ho Jun

Son Ho Jun berperan sebagai Bong Do Jin. Ia petugas pemadam kebakaran. Son Ho Jun merupakan aktor Korea Selatan yang lahir di Gwangju, Korea Selatan, pada 27 Juni 1984.

Son Ho Jun dikenal karena membintangi beberapa serial drama dan film antara lain, Stella (2020), Wedding (2017), Was It Love? (2020). Son Ho Jun aktor yang saat ini berada di bawah naungan YG Entertainment.

Gong Seung Yeon

Gong Seung Yeon atau Yoo Seung Yeon aktris Korea Selatan yang terkenal karena membintangi beberapa film dan serial drama. Aktris berusia 30 tahun tersebut lahir pada 27 Februari 1993 di Korea Selatan. Ia saudara dari Jeongyeon Twice. Selama berkarier sebagai aktris dan membintangi berbagai serial drama dan film, Gong Seung Yeon pernah menerima penghargaan 2018 KBS Drama Awards dalam kategori Pasangan Terbaik, dan 2015 SBS Drama Awards dalam kategori Pendatang Terbaik.

Kim Rae Won

Kim Rae Won lahir di Gangneung, Gangwon, pada 19 Maret 1981. Ia memulai debut akting pada 1997. Ia tersebut telah membintangi beberapa film dan serial drama, antara lain Doctors (2016), The First Responders (2022), Decibel (2022).

Selama berkarier sebagai aktor, Kim juga telah memenangi berbagai penghargaan seperti 2019 Chungbuk International Martial Arts and Action Film Festival dalam kategori Aktor Terbaik, 2016 SBS Drama Awards dalam kategori Aktor Terbaik, dan masih banyak lainnya.

