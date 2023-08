Serba-serbi Serial The First Responders Season 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The First Responders Season 2 mulai tayang pada Jumat, 4 Agustus 2023. The First Responders drama tentang kerja sama antara anggota kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim paramedis. Season 1, drama Korea ini tayang pada 2022.

Dikutip dari Korea Times., Shin Kyung Soo selaku sutradara menjelaskan, serial drama tersebut akan kembali tayang dalam The First Responders Season 2 dengan peristiwa kriminal yang dinamis. “Musim pertama dan kedua memiliki perbedaan dalam peristiwa kriminal yang dihadapi. Pada musim pertama berfokus aksi kriminal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari," kata Shin Kyung Soo.

Tentang The First Responders Season 2

1. Episode musim kedua

Merujuk Koreaboo, episode terakhir dari musim pertama serial drama yang dibintangi oleh Kim Rae Won menggantung. Adapun dalam episode pertama dari The First Responders Season 2 menampilkan beberapa adegan kilas balik untuk penonton yang baru mengikuti serial tersebut.

Musim pertama diakhiri dengan Jin Ho Gae dan Bong Do Jin yang memasuki gedung terbakar untuk menangkap pelaku pembakaran. Pada musim kedua bertemu dengan pelaku pembakaran ditahan di penjara.

2. Cerita dan pemeran tambahan

Musim kedua serial drama yang menampilkan Choi Won Young sebagai pemeran tambahan akan menampilkan beberapa kasus yang akan dipecahkan dalam 3 episode.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak hanya kasus kriminal, The First Responders Season 2 banyak konflik yang diwarnai unsur politik. Latar belakang cerita akan diuraikan dari ayah Jin Ho Gae politikus berpengaruh yang meninggal secara tiba-tiba.

3. Thriller

The First Responders Season 2 serial drama dengan genre thriller akan menggunakan efek spesial. Riasan Choi Won Young yang berperan sebagai tersangka pembakaran. Nanti ada salah satu adegan otopsi realistis, serial drama tersebut memang tidak ditujukan bagi penonton di bawah usia 17 tahun.

4. Pemeran

Dikutip dari Asian Wiki, The First Responders serial menegangkan yang tayang di stasiun televisi SBS. Cerita The First Responders Season 2 berfokus cerita Jin Ho Gae yang diperankan oleh Kim Rae Won sebagai seorang detektif polisi, Bong Do-Jin yang diperankan oleh Son Ho-Jun sebagai pemadam kebakaran, dan Song Seol yang diperankan oleh Gong Seung-Yeon sebagai paramedis pemadam kebakaran.

Pilihan Editor: The First Responders Season 2 Tayang Agustus, Kim Rae Won Lanjut Jadi Detektif