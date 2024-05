Profil Band Rock Nervosa yang Akan Tampil dalam Hammersonic 2024 Mulai Esok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik Hammersonic kembali menjadi ajang yang dinantikan oleh para penggemar musik metal dan rock di Asia Tenggara. Festival ini kabarnya akan digelar selama dua hari, yakni pada tanggal 4 hingga 5 Mei 2024 di Pantai Ancol, Jakarta Utara.

Selain penampilan headliner yang sangat dinantikan seperti Lamb of God, Hammersonic juga akan menyuguhkan berbagai band lainnya yang tidak kalah mengagumkan, salah satunya adalah Nervosa, sebuah grup metal ekstrim asal Brasil yang telah menarik perhatian dunia metal dengan karya-karya mereka yang menghantam.

Mari intip lebih dekat bagaimana profil band rock wanita ini.

Profil Band Nervosa

Dilansir dari situs resminya, Nervosa adalah sebuah grup musik ekstrim metal asal Brazil yang muncul pada 2010 dan langsung menorehkan namanya di dunia musik heavy metal perempuan dan juga di dunia thrash atau death metal secara global.

Meskipun mengalami perubahan personel selama ber- gitaris dan vokalis Prika Amaral adalah satu-satunya anggota tetap grup ini. Nervosa telah mempertahankan penggemar setianya dengan karya-karya yang diakui seperti Victim of Yourself (2014) dan Perpetual Chaos (2021).

Gonta Ganti Personel

Berdiri di São Paulo oleh Prika Amaral (gitaris dan vokalis), Fernanda Terra (drummer), dan Fernanda Lira (basis dan vokalis), Nervosa merilis video untuk single debut mereka Masked Betrayer pada 2012 yang menjadi hit secara online dan menarik perhatian Napalm Records.

Kontrak pun ditandatangani, dan band ini masuk studio untuk merekam album panjang pertama mereka dengan drummer baru, Pitchu Ferraz, yang menggantikan Terra pada 2013. Dirilis pada 2014, Victim of Yourself menyajikan set thrash klasik yang kasar dan agresif yang dipengaruhi oleh band-band seperti Sepultura, Slayer, Testament, dan Exodus.

Pada 2016, Agony yang keras dan menghantam menyusul, dan band ini mendukung album tersebut dengan pertunjukan bersama dengan rekan sejawat seperti Destruction, Grave, Samael, dan Artillery. Ferraz meninggalkan grup tersebut sebelum kedatangan Downfall of Mankind pada 2018, yang menandai debut studio drummer baru Luana Dametto.

Menurut All Music, Dametto dan bassis Fernanda Lira meninggalkan grup secara damai pada 2020 untuk membentuk grup mereka sendiri, Crypta. Amaral merekrut vokalis Diva Satanica (Bloodhunter), bassis Mia Wallace (Abbath), dan drummer Eleni Nota dan memulai pekerjaan pada album penuh keempat Nervosa.

Tiba pada 2021, Perpetual Chaos melihat grup tersebut memberikan serangkaian lagu metal thrash modern yang membara dan death metal klasik. Setelah tur untuk mendukung album tersebut, grup tersebut kembali bubar, meninggalkan Amaral untuk menyusun lineup baru.

Pada 2023, Nervosa merilis single berdiri sendiri Endless Ambition, yang menampilkan Amaral pada gitar dan vokal utama, gitaris kedua Helena Kotina, pemain bass Hel Pyre, dan drummer Michaela Naydenova.

Lagu-lagu Terkenal

Nervosa telah menciptakan sejumlah lagu yang ikonik dalam kariernya, beberapa di antaranya menjadi lagu favorit para penggemar metal di seluruh dunia. Beberapa lagu terkenal band metal ini antara lain Masked Betrayer, Death!, dan Into Moshpit dari album Victim of Yourself, serta Guided By Evil dan Endless Ambition dari album Perpetual Chaos. Lagu-lagu ini telah mencapai kesuksesan besar dan mendapatkan pujian luas dari kritikus dan penggemar musik metal.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA

