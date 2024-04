Cerita Byeon Woo Seok Pernah Ditolak Casting 100 Kali Sebelum Sukses Jadi Aktor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Byeon Woo Seok semakin melejit setelah perannya di drama Lovely Runner berhasil mencuri hati penggemar. Meski sukses membintangi sejumlah drama hingga layar lebar aktor dari negeri ginseng itu menyebut perjalanan kariernya tidak mudah.

Byeon Wook Seok telah bercita-cita menjadi seorang aktor dan mengikuti kelas teater untuk mewujudkan mimpinya. Dia akhirnya bergabung dengan agensi YG KPLUS sebuah label model di Korea Selatan bersama dengan Nam Joo Hyuk. Ia mengikuti kelas akting melalui agensinya saat dia bekerja sebagai model.

Saat tampil di kanal Youtube Hong Suk Chun, pada 16 April 2024. Byeon Woo Seok membagikan perjuangannya menjadi seorang aktor. Melalui perbincangan tersebut ia mengungkapkan perjalanan kariernya tidak berjalanan mudah. Mengejutkannya, ia mengungkapkan pernah mendapat penolakan saat casting sampai sekitar 100 kali.

“Saya pikir saya tereliminasi sekitar 100 kali, saya terus tersingkir. Saya bahkan bertanya-tanya apakah ini benar untuk terus tersingkir, saya telah tersingkir setiap saat.” kata Byeon Woo Seok.

Ia bahkan kerap mendengar perkataan bahwa aktingnya tidak akan menjadi cukup baik bahkan setelah beberapa tahun, namun ia mengungkapkan setelahnya ia justru berkembang. “Tapi sungguh, seseorang berkata anda tidak akan berhasil dalam empat atau lima tahun, tapi aktingku mulai meningkat setelah itu,” ujarnya.

Perjuangannya kemudian berbuah manis, aktor ini memuali debutnya sebagai aktor melalui serial “Dear My Friends”. Setelah itu, ia medapatkan peran kecil dalam berbagai drama seperti “Welcome to Waikiki 2” dan “Search WWW”. Setelah ini ia membintangi sejumlah drama populer di antaranya:

1. Lovely Runner

Drama Korea ini menceritakan kisah bintang top yang dilanda kesedihan dan ingin mengakhiri kehidupannya, Ryu Sun Jae yang diperankan oleh aktor Byun Woo Seok. Akan tetapi kisah percintaannya dengan Im Sol diperankan Kim Hye Yoon berhasil menyelamatkan kehidupannya. Drama dengan genre komedi romantasi fantasi ini diperkirakan akan tayang April mendatang tiap Senin dan Selasa.

2. When Flowers Bloom, I Think of the Moon

Byun Woo Seok berperan sebagai Lee Pyo dalam drama berlatar kerajaan ini.Mengutip kdramastars, Lee Pyo adalah putra mahkota yang gila untuk minum-minum. Perbuatan illegal ini ia lakukan dengan diam-diam. Di samping itu, ada Kang Ro Seo (Lee Hye Ri) putri bangsawan yang jatuh miskin dan rela melakukan pekerjaan apapun. Ia diam-diam memperjual belikan minuman keras untuk melunasi utang-utangnya.

Lee Pyo menyimpan rasa pada Ro Seo, akan tetapi ia harus bersaing dengan insepkur kerajaan Nam Young. Drama ini tayang pada 21 Desember 2021.

3. Record Of Youth

Drama menceritakan kisah Won Hae Hyo, Sa Hye Joon, dan Ahn Jung Ha. Masing-masing diperankan oleh Byeon Woo Seok, Park Bo Gum, dan Park So Dam. Ketiganya mengejar impian dan cintanya.

Sa Hye Joon digambarkan dengan karakter yang popular, tampan, dan cerdas. Ia adalah seorang model. Akan tetapi ia bersikeras ingin menjadi aktor, yang belum menemukan kesuksesannya dalam audisi akting.

Won Hae Hyo sebagai teman kecil Sa Hae Joon ingin mengikuti jejaknya sebagai aktor. Lalu ada pula Park So Dam penata rias yang ceria.

Dalam wawancaranya melansir dari soompi, Byeon Woo Seok bilang karakternya mirip dengan Bo Gum, Sa Hye Joon. Melihat karakter Sa Hye Joon, pria itu ujarkan ia seperti melihat diri sendiri.

4. The History of Walking Upright

Drama ini menceritakan tentang Jung Mina (Kang Mi Na) yang menyukai Jong Min (Byen Woo Seok). Mi Na siswi SMA yang berkendara skateboard tiap ke sekolah. Ia miliki kekuatan super tidak terlihat sebanyak dua kali dalam sehari.

5. Live Up to You Name

Drakor ini berkisah tentang dokter di erah Joseon bernama Heo Im. Dalam drama ini Byeon Woo Seok menjadi pemain pendukung sebagai aisten dari Heo Jun.

Drama Saeguk ini bercerita tentang kisah Heo Im seorang ahli akupuntur, yang berkunjung ke rumah rakyat kecil dan bangsawan. Akan tetapi suatu hari dia dituduh berkhianat saat mengobati penyakit raja. Hio Im terbangun di era modern.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ELLYA SYAFRIANI | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 5 Drama Korea yang Dibintangi oleh Ji Sung