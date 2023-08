Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Ahn Bo Hyun, dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Jisoo Blackpink. Kabar hubungan tersebut langsung diberitakan oleh Dispatch yang mencantumkan beberapa foto. Foto tersebut memperlihatkan Ahn Bo Hyun yang mengenakan masker untuk menutupi wajahnya dan topi. Ia diketahui sedang berjalan menuju apartemen Jisoo yang berada di Yongsan.

Saat ini, Ahn Bo Hyun diketahui sedang menjalani proses syuting untuk acara Busan Villager in Sydney dan Take Care of This Student. Namun, aktor berusia 35 tahun itu tetap menyempatkan waktunya untuk bersama dengan Jisoo di tengah kesibukannya. Ahn Bo Hyun selalu mengoordinasikan jadwalnya agar sesuai dengan Jisoo dan dapat bertemu di waktu yang tepat.

Ahn Bo Hyun diketahui sedang menjadi aktor yang naik daun sejak membintangi drama bersama Park Seo Jun yang berjudul Itaewon Class. Berikut sederet drama yang pernah dibintangi Ahn Bo Hyun.

1. Her Private Life

Her Private Life adalah salah satu drama dengan genre komedi romantis yang dibintangi oleh Ahn Bo Hyun. Pada drama ini, Ahn Bo Hyun berperan sebagai Nam Eun Gi, sahabat dari Sung Duk Mi yang diperankan oleh Park Min Young. Nam Eun Gi dikenal sebagai teman masa kecil Sung Duk Mi dan mantan peraih medali perak Olimpiade di bidang Judo. Ia memiliki perasaan terhadap sahabatnya, tetapi ternyata cintanya harus bertepuk sebelah tangan.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Drama yang Dibintangi Ahn Bo Hyun

2. Itaewon Class

Itaewon Class adalah drama yang cukup populer pada 2020. Drama yang menceritakan tentang balas dendam ini mampu menarik perhatian masyarakat dunia karena alur ceritanya yang menegangkan. Pada drama ini, Ahn Bo Hyun berperan sebagai sosok antagonis bernama Jang Geun Won. Melansir Soompi, Ahn mengatakan bahwa Jang Geun Won adalah karakter favoritnya selama berkarier di dunia akting. Sebab, ia dapat menunjukkan semua karakter yang ia inginkan dalam drama Itaewon Class.

3. My Name

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Drama serial buatan Netflix ini menceritakan tentang kisah Yoon Ji Woo yang diperankan oleh Han So Hee. Ia adalah wanita yang tergabung dengan kejahatan terorganisir untuk mengetahui penyebab kematian ayahnya. Sementara Ahn Bo Hyun berperan sebagai Jeon Pil Do, seorang detektif polisi sekaligus rekan Yoon Ji Woo saat ia bergabung di kepolisian.

4. Yumi’s Cells

Pada drama ini, Ahn Bo Hyun ditunjuk untuk menjadi pemeran utama sebagai Goo Woong. Ia memiliki pekerjaan sebagai pengembang game yang ramah dan serius terhadap pekerjaannya. Lalu ia jatuh cinta dengan Yumi yang diperankan oleh Kim Go Eun. Ahn Bo Hyun mengungkapkan bahwa di kenyataan, ia tidak memiliki kemiripan dengan karakter Goo Woong.

5. See You in My 19th Life

Drama dengan genre komedi romantis ini menceritakan tentang Ban Ji Eum (Shin Hye Sun), wanita yang telah bereinkarnasi selama hampir 100 tahun. Saat kehidupan ke-18, ia bertemu dengan Moon Seo Ha (Ahn Bo Hyun) dan memiliki hubungan yang akrab. Lalu, di kehidupan selanjutnya, Ban Ji Eum memutuskan untuk bertemu dengan pria yang bernama Moon Seo Ha.

Pilihan Editor: Ahn Bo Hyun dan Jisoo BLACKPINK Pacaran, Jung Hae In Baru Tahu dari Media