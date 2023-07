Kembali Konser di Jakarta, The Boyz Lepas Rindu dengan Fans Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop The Boyz sukses menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu, 29 Juli 2023. Konser bertajuk THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in JAKARTA ini menjadi ajang melepas rindu grup beranggotakan 11 laki-laki tersebut dengan penggemarnya di Indonesia.



The Boyz Kembali ke Jakarta dengan Formasi Lengkap

The Boyz pada Juli tahun lalu sudah menyambangi Jakarta dalam rangka konser THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE. Berbeda lokasi, saat itu The Boyz menyapa penggemar Indonesia di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta. Konser tahun lalu juga terasa kurang lengkap karena Eric The Boyz absen akibat masalah kesehatan. Kemarin, Eric akhirnya bisa menyapa penggemarnya secara langsung bersama 10 member The Boyz lainnya.

"Jakarta, mana suaranya? 4 tahun lamanya saya tidak ke sini. Tahun lalu, saya tidak bersama member lain, sayang sekali, tapi hari ini senang sekali karena bisa bersamanya," kata Eric.

"Aku kangen kalian. Energi kalian hari ini mantap banget. Aku melihat kalian menari, aku suka itu," kata Kevin. "Aku kangen kalian banget. Hari ini kita bersenang-senang, ya," kata Hyunjae. "Terima kasih banyak karena sudah datang ke sini. Karena sudah kangen sekali, kita sudah siapkan banyak hal hari ini," kata Jacob.



Konsep Panggung Konser The Boyz yang Penuh Permainan Laser Baca Juga: Jadwal Comeback Idol K-Pop Agustus 2023, Ada The Boyz, JIHYO TWICE, Hingga J-Hope BTS

Grub vokal The Boyz tampil di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu, 29 Juli 2023. Konser yang dipromotori oleh Dyandra Global itu bertajuk The Boyz 2nd World Tour: Zeneration in Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Sejak awal konser The Boyz dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, permaian laser dari arah panggung sudah begitu mencuri perhatian. Laser warna-warni terus ditembakkan mengikuti setiap tempo lagu yang dimainkan. Konser yang dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment ini juga menggunakan cukup banyak efek api, kembang api, hingga konfeti di area sisi depan panggung yang semakin menambah suasana meriah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Para member The Boyz juga sempat sedikit bermain air di atas panggung. Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Haknyeon, Sunwoo, dan Eric saling menembakkan pitsol air ketika membawakan lagu Water. Tidak hanya kepada sesama member, pistol air itu juga ditembakkan kepada beberapa penonton terdekat.



The Boyz Ingin Konser Lagi di Indonesia dengan Tempat yang Lebih Besar

Hingga akhir, The Boyz begitu kagum dengan energi dan semangat para penggemar Indonesia yang hadir. Setelah beberapa kali datang ke Indonesia, The Boyz mengaku ingin kembali lagi untuk menggelar konser di tempat yang lebih besar.

"Bagi saya, Indonesia adalah negara yang istimewa, selalu memberikan saya pengalaman-pengalaman baru dan kenangan yang luar biasa. Karena ini tempat yang spesial, kami akan kembali lagi ke sini lebih sering," kata Hyunjae. "Semoga di konser berikutnya bisa di tempat yang lebih besar," kata Haknyeon.

Total ada 23 lagu yang dibawakan The Boyz pada konser THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in JAKARTA. Dibuka dengan, Ego, Reveal, Awake, Roar, hingga KeePer, Whisper, Thrill Ride, Maverick, Horizon, dan ditutup dengan Timeless.

Pilihan Editor: Eric The Boyz Absen dari Konser The B-Zone Jakarta 10 Juli 2022