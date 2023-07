Ketika The Boyz Terkesan dengan Bogor, Sate, hingga Lagu Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop The Boyz menunjukkan ketertarikannya terhadap beberapa hal di Indonesia. Dalam konser THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in JAKARTA pada Sabtu, 29 Juli 2023, salah satu member, Hyunjae mengungkapkan ingin kembali ke Bogor.



Hyunjae The Boyz Ingin ke Bogor Lagi

"Indonesia adalah negara yang istimewa karena selalu memberikan saya pengalaman-pengalaman baru dan juga kenangan yang luar biasa. Kalau ada kesempatan saya ingin pergi ke Bogor lagi, bersama member lain tentunya," kata Hyunjae The Boyz.

Sebelumnya, Hyunjae dan Haknyeon The Boyz pernah berkunjung ke Bogor, Jawa Barat beberapa tahun lalu untuk syuting program acara Battle Trip yang tayang di stasiun televisi Korea Selatan. Ia mencicipi makanan Indonesia seperti sate dan nasi goreng di Warpat Puncak.



Juyeon The Boyz Suka Sate, Kevin The Boyz Suka Pia Legong

Grub vokal The Boyz tampil di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu, 29 Juli 2023. The Boyz membawakan sejumlah lagu diantaranya Ego, Reveal, Awake, dan Roar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Sementara, Juyeon The Boyz mengaku sangat menyukai sate ayam. "Aku suka banget sate, enak banget," katanya.

Tidak hanya Juyeon, namun Kevin The Boyz rupanya juga suka beberapa makanan Indonesia. Setelah konser yang dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment kemarin selesai, Kevin membagikan foto-fotonya ketika berada di salah satu hotel tempatnya menginap di akun Twitter resmi The Boyz. Sambil membagikan fotonya di cermin, ia juga mengunggah foto sate ayam lengkap dengan saus kacang dan lontong.

Kemudian, Kevin juga ternyata suka dengan Pia Legong Bali. Ia mengabadikan salah satu oleh-oleh khas Pulau Bali itu di Weverse pada Sabtu, 29 Juli 2023. "Saya tidak tahu apa ini tapi aku menyukainya," tulis Kevin pada keterangan foto.



Jacob The Boyz Nyanyikan Lagu It's Only Me dari Kaleb J

Sebelum lagu terakhir, masing-masing member The Boyz memberikan kesan dan pesannya kepada penggemar di Indonesia secara bergantian. Yang menarik adalah ketika Jacob The Boyz menyanyikan lagu It's Only Me milik Kaleb J, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia.

"Kalian sudah menyanyikan lagu kami, tapi ada lagu juga yang saya siapkan," kata Jacob. Ia meminta para penggemar juga ikut bernyanyi bersama dengannya. Tentu saja penggemar menyanggupi sambil berteriak antusias. "Memberi kasih walau tak kembali," kata Jacob mengawalinya.

Total ada 23 lagu yang dibawakan The Boyz pada konser THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in JAKARTA. Dibuka dengan, Ego, Reveal, Awake, Roar, hingga KeePer, Whisper, Thrill Ride, Maverick, Horizon, dan ditutup dengan Timeless.

