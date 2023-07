Jadwal Comeback Idol K-Pop Agustus 2023, Ada The Boyz, JIHYO TWICE, Hingga J-Hope BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Agustus 2023, sejumlah idol K-Pop telah mengumumkan jadwal comeback untuk merilis lagu dan album terbarunya. Hal ini tentu menjadi kabar gembira di kalangan fans karena idola kesukaan mereka akan kembali melakukan aktivitas promosi dan menyapa para penggemarnya.

Idol K-Pop yang akan melaksanakan comeback pada Agustus 2023 ini cukup beragam, mulai dari solo, duo, boy group, girl group, dan pendatang baru yang akan debut. Selain itu, album yang dirilis pun berbeda-beda, seperti single album, mini album, dan album khusus Jepang.

Siapa saja idol Kpop yang akan mengeluarkan lagu terbarunya pada Agustus mendatang? Simak rangkuman informasi mengenai jadwal comeback idol Kpop Agustus 2023 berikut ini melansir dari Kpop Official.



Comeback 1 Agustus 2023

Pada 1 Agustus 2023, band asal Korea Selatan XEED akan melakukan comeback dengan merilis mini album kedua yang bertajuk ‘Blue’. Mini album XEED ini akan dirilis pada pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.



Comeback 2 Agustus 2023

Pada tanggal ini, xikers akan merilis mini album keduanya, HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY pada pukul 16.00 WIB. Adapun lagu utama yang akan dibawakan oleh boy group asal KQ Entertainment ini adalah ‘Home Boy’ dan ‘Do or Die’.

The Wind akan melakukan debut perdananya pada 2 Agustus 2023 dengan merilis single album yang bertajuk Ready: Summer Vacation. Adapun lagu utamanya adalah ‘WE GO’ yang dirilis pada pukul 16.00 WIB.

Selain The Wind, solois Kwon Eunbi juga akan merilis single album pertamanya berjudu The Flash. Tak hanya itu, Lapillus juga akan melakukan debut Jepang dengan merilis debut single bertajuk Who’s Next (Japanese Version).

Comeback 3 Agustus 2023

Sub Unit MAMAMOO, yakni MAMAMOO+ akan merilis mini album pertamanya yang bertajuk TWO RABBITS. Adapun lagu utama yang berjudul ‘dangdang’ akan dirilis pada pukul 16.00 WIB.

NINE.i akan merilis mini album ketiganya yang berjudul NEW MIND pada pukul 22.00 WIB. Selain itu, BXB juga akan merilis single album pertamanya yang bertajuk Chapter 1. Our Youth pada 3 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB. BB Girls yang merupakan subunit Brave Girls juga akan melakukan debut dengan merilis album ONE MORE TIME.



Comeback 7 Agustus 2023

The Boyz akan merilis mini album keduanya yang berjudul PHANTASY pada 7 Agustus 2023. Selain itu, ada juga U-KNOW TVXQ yang akan merilis mini album ketiganya yang bertajuk Reality Show pada pukul 16.00 WIB.



Comeback 9 Agustus 2023

Idol K-Pop yang akan comeback pada 9 Agustus 2023 salah satunya adalah n.Ssign. Boy group asuhan n.CH Entertainment ini akan merilis album debutnya yang bertajuk BIRTH OF COSMO. Selain itu, ada juga solois YENA yang akan melakukan Debut Jepang dengan merilis lagu berjudul ‘SMILEY – Japanese Ver-’.



Comeback 11 Agustus 2023

Boy group asuhan Think Entertainment, TAN, akan merilis mini album ketiganya yang bertajuk TAN MODE pada 11 Agustus 2023. TAN merupakan grup yang dibentuk melalui ajang kompetisi realitas dari saluran televisi MBC yang berjudul Extreme Debut: Wild Idol.



Comeback 14 Agustus 2023

Jeon Somi akan menjadi salah satu idol yang melakukan comeback pada Agustus 2023. Solois di bawah agensi THE BLACKLABEL ini yang akan merilis album Extended Play (EP) bertajuk GAME PLAN. Adapun album digitalnya akan lebih dahulu dirilis pada 7 Agustus 2023.



Comeback 16 Agustus 2023

Idola grup wanita, STAYC akan merilis mini album ketiganya yang bertajuk TEENFRESH pada pukul 16.00 WIB. ‘Bubble’ menjadi lagu utama dari mini album STAYC kali ini.



Comeback 18 Agustus 2023

J-Hope BTS akan menjadi idol K-Pop selanjutnya yang melakukan comeback pada Agustus 2023. Anggota grup BTS yang sedang melaksanakan wajib militer ini akan merilis lagu utama yang berjudul ‘Jack In The Box (HOPE Edition)’.

Selain itu, salah satu anggota grup TWICE, JIHYO, akan melakukan debut sebagai penyanyi solo pada 18 Agustus 2023. ‘Killin’ Me Good’ akan menjadi lagu utama dari mini album pertama Jihyo TWICE yang bertajuk ZONE.



Comeback 23 Agustus 2023

Solois YERIN akan merilis mini album keduanya yang bertajuk ‘Ready, Set, Love’. Album ini akan diluncurkan pada pukul 16.00 WIB. Ada juga boy group SEVENTEEN yang akan merilis album Jepang bertajuk ALWAYS YOURS pada 23 Agustus 2023. Selain itu, ada pula girl group LE SSERAFIM yang akan meluncurkan single Jepang keduanya yang berjudul ‘UNFORGIVEN’.

Tak hanya itu, penyanyi duo dari YG Entertainment, AKMU, solois Jo Yuri, dan girl group CRAXY juga dikabarkan akan melakukan comeback pada Agustus 2023. Namun, tanggal comeback-nya belum diumumkan secara pasti.

RADEN PUTRI| KPOPOFFICIAL

