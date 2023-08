The Boyz Kembali dengan Christmas in August, Simak Perjalanan Grup Korea Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup The Boyz kembali atau comeback dengan merilis album Phantasy Part 1: Christmas in August pada Senin, 7 Agustus 2023. Bagian pertama dari trilogi album penuh kedua The Boyz ini berisi enam lagu, termasuk Lip Gloss.

"Album ini lebih berfokus lagu-lagu yang mudah didengarkan dengan hook adiktif yang memudahkan kalian untuk bernyanyi bersama," kata Sunwoo The Boyz saat konferensi pers di Seoul, Senin, 7 Agustus 2023, dikutip dari Yonhap.

Tentang The Boyz

The Boyz grup Korea Selatan yang dibentuk oleh agensi Cre.ker Entertainment. Dikutip dari Hallyu Idol, grup ini debut pada 6 Desember 2017. Adapun anggotanya 12 orang Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Juhaknyeon, Sunwoo, Eric, dan Hwall.

Hwall hengkang dari The Boyz pada Oktober 2019. Dari 11 anggota, 10 di antaranya lahir di Korea Selatan. Hanya Jacob yang lahir di Kanada. Beberapa anggota lainnya lahir di Korea tetapi pindah ke luar negeri. Seperti Kevin dibesarkan di Kanada dan Eric di Los Angeles.

Cre.ker Entertainment mengumumkan boy group pradebut pertama, Cre.kerz pada 4 Juli 2017. Mengutip Kpop Fandom, pengumuman itu disampaikan melalui akun media sosial perusahaan. Setelah itu reality show pertama Flower Snack ditayangkan pada 23 Agustus hingga 11 Oktober 2017. Dari reality show tersebut mereka menghasilkan video klip spesial pradebut berjudul I'm Your Boy.

Pada 28 Oktober 2017, mereka mengadakan fan meeting pertama yang dihadiri seribu penggemar. The Boyz akhirnya debut dengan mini album pertama The First. Mini album ini termasuk lagu spesial pra-debut yang telah dirilis sebelumnya I'm Your Boy.

Saat promosi album, penggemar dikejutkan dengan pengumuman Cre.ker Entertainment, Hwall tidak akan berpartisipasi dalam album mini kedua grup karena ia menerima diagnosis dengan disfungsi tendon tibialis posterior.

The Boyz comeback pertama mereka dengan merilis mini album kedua, The Start pada 3 April 2018. Mini album ini dipromosikan dengan 11 anggota. Sampai sekarang The Boyz telah merilis album dan lagu yang sukses, seperti No Air, Reveal, dan The Stealer.

Grup ini juga telah meraih beberapa penghargaan, seperti New Hallyu Rookie Award dalam acara Soribada Best K-Music Awards, Best Performance dalam acara Melon Music Awards, dan Rookie of the Year dalam acara Korea Popular Music Awards.

