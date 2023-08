The Boyz Comeback Lewat Christmas in August, Ini Makna Lagu Utama Lip Gloss

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Boyz comeback dengan merilis album Phantasy Part 1: Christmas in August pada Senin, 7 Agustus 2023. Bagian pertama dari trilogi album penuh kedua The Boyz ini menampilkan enam lagu baru, termasuk lagu utama Lip Gloss.

"Kami telah merilis beberapa album dengan konsep penyegaran sebelumnya, dan album ini lebih berfokus pada lagu-lagu yang mudah didengarkan dengan hook adiktif yang memudahkan kalian untuk bernyanyi bersama," kata Sunwoo The Boyz saat konferensi pers yang diadakan di teater Seoul, Senin, 7 Agustus 2023, dikutip Yonhap.



Trilogi Album The Boyz Baca Juga: Ketika The Boyz Terkesan dengan Bogor, Sate, hingga Lagu Indonesia

Phantasy dari The Boyz akan dirilis dalam bentuk trilogi yang terdiri dari tiga album kecil. Judul Christmas in August diambil dari film percintaan Korea tahun 1998 yang disutradarai oleh Hur Jin Ho. Album ini menggambarkan tiga jenis fantasi berbeda di bawah tema besar "Kita semua memimpikan sebuah fantasi".

“Kami merilisnya sebagai trilogi, karena kami tidak dapat memasukkan semua jenis fantasi yang berbeda dalam satu album. Kami ingin membukanya satu per satu," kata Hyunjae The Boyz. "Itu akan diisi dengan sisi seksi The Boyz, sisi keren The Boyz, sisi imut The Boyz, dan semua sisi The Boyz yang bisa kamu pikirkan," kata New The Boyz.

Sementara untuk dua bagian sisanya juga menggunakan nama album berdasarkan judul film-film populer dan akan dirilis pada akhir 2023.



Lagu Lip Gloss The Boyz

Lip Gloss dilambangkan sebagai lagu lagu musim panas. Liriknya berisi keinginan seorang pria untuk menerima ciuman manis layaknya hadiah Natal dari perempuan yang ia taksir pada pandangan pertama.

Video musik Lip Gloss berdurasi 6 menit yang diambil di Pulau Siargao, Filipina telah dirilis. The Boyz menjelaskan bahwa itu adalah video musik terlama yang direkam oleh boy band. “Kau tahu, film favoritku sepanjang masa adalah The Notebook, tapi mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah film favoritku yang baru sepanjang masa,” kata Sunwoo sambil tertawa.

The Boyz terdiri dari 11 anggota laki-laki, yaitu Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Haknyeon, Sunwoo, dan Eric. Pada Sabtu, 29 Juli 2023 lalu, The Boyz baru saja menggelar konser di Jakarta dengan formasi lengkap.

