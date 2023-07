Lagu Hear Me Out EXO Capai Posisi 1 Tangga Lagu iTunes Di Seluruh Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - EXO berhasil mencapai chart musik di seluruh dunia dengan lagu pra-rilis baru mereka. Grup idola pria Korea Selatan ini merilis lagu baru berjudul "Hear Me Out" pada Jumat, 30 Juni 2023, yang akan dimasukkan ke dalam album full-length mendatang mereka “EXIST.”

Segera setelah dirilis, lagu tersebut melejit ke puncak tangga lagu iTunes di banyak negara di seluruh dunia. Pada Sabtu, 1 Juli 2023, “Hear Me Out” telah mencapai No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 37 wilayah berbeda, termasuk Brasil, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Singapura, Thailand, Chili, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan negara lainnya, seperti dilansir dari laman Soompi.

“Hear Me Out” juga mencapai No. 1 di chart penjualan digital QQ Music dan KuGou Music di Tiongkok. Lagu "Hear Me Out" juga menempati posisi 1 di tangga penjualan digital QQ Music dan KuGou Music di Tiongkok. Hal ini merupakan pencapaian luar biasa, mengingat album terbaru mereka belum dirilis dan akan dirilis beberapa hari lagi.

“Hear Me Out” adalah lagu R&B yang santai dengan nuansa jadul. Liriknya menyampaikan hati jujur seseorang kepada calon pasangannya yang ragu membuka hati untuk cinta.

Sebelumnya, single pra-rilis EXO yang berjudul “Let Me In”! juga menduduki tangga lagu global. “Let Me In” adalah lagu balada dengan vokal yang emosional. Liriknya mengumpamakan seorang kekasih dengan lautan biru dan mengandung pesan ingin bersama tanpa henti.

Lagu “Let Me In”! dirilis pada 12 Juni, bersama dengan video musik untuk lagu tersebut. "Let Me In" menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Songs di 33 wilayah. Selanjutnya, selain memuncaki grafik penjualan album digital untuk QQ Music dan KuGou Music, "Let Me In" menempati No. 1 di Chart Indeks Musik QQ Music serta Chart Video Musik untuk kategori Korea dan Global.

Sementara itu, EXO saat ini sedang bersiap untuk membuat comeback grup pertama mereka

setelah lebih dari dua tahun belum mengeluarkan karya grup terbaru. Mereka akan kembali

dengan album penuh ke-7 bertajuk "EXIST" pada 10 Juli pukul 6 sore waktu Korea Selatan.

SOOMPI

