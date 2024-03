Apink Sedang Siapkan Comeback Grup Menjelang Anniversary ke-13

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group K-pop, Apink sedang mempersiapkan proyek comeback mereka mendatang. Hal ini dilakukan menjelang perayaan anniversary mereka yang ke-13 pada Jumat, 19 April 2024.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh News1 pada Selasa, 19 Maret 2024. Mereka menyatakan bahwa Apink akan kembali sebagai grup penuh pada 19 April dengan perilisan lagu baru. Tepat di tanggal tersebut Apink berulang tahun yang ke-13. Diketahui lagu barunya kabarnya ditujukan untuk merayakan pencapaian ini.

Penjelasan Agensi Soal Comeback Apink

Seorang perwakilan dari agensi Apink, Choi Creative Lab segera menanggapi kabar tersebut. Mereka membenarkan kalau Apink sedang dalam persiapan comeback, namun belum dapat dipastikan jadwalnya.

“(Memang benar) Apink sedang mempersiapkan comeback grup secara penuh. Meski menargetkan rilis pada tahun ini, saat ini mereka masih dalam tahap persiapan," kata agensi yang menaungi Chorong, Bomi, Namjoo, dan Hayoung Apink.

Jika Apink comeback pada April mendatang, ini akan menandai perilisan pertama mereka dalam empat bulan setelah single "PINK CHRISTMAS” yang dirilis pada Desember tahun lalu.

Sebelumnya, Namjoo Apink meningkatkan ekspektasi penggemar dengan memberikan spoiler kejutan pada showcase comeback solo, dengan mengatakan, "Seluruh grup Apink akan kembali tahun ini."

Tentang Anggota Apink

Apink merupakan grup K-Pop yang terbentuk sejak 201 dengan merilis mini album debutnya, Seven Springs of Apink, menampilkan lagu "I Don't Know" sebagai single utamanya. Grup ini mulanya terdiri atas tujuh anggota, yaitu Park Chorong, Yoon Bomi, Jung Eunji, Son Naeun, Kim Namjoo, Yookyung, dan Oh Hayoung. Han Yookyung hengkang pada April 2013. Son Naeun juga meninggalkan Apink pada April 2022.

April tahun lalu, Eunji menandatangani pembaruan kontraknya dengan IST Entertainment, sementara Chorong, Bomi, Namjoo, dan Hayoung pindah ke Choi Creative Lab pada Mei tahun itu.

SOOMPI | NEWS1

