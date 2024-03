Doh Kyung-soo alias D.O. EXO Akan Gelar Konser di 11 Kota Asia, Kapan ke Jakarta?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - D.O. EXO mengumumkan kota dan tanggal untuk tur konser penggemar 'Bloom' 2024 mendatang di Asia, yang akan dimulai pada 8 Juni dengan pertunjukan dua tanggal di Seoul, Korea Selatan. D.O., yang bernama asli Doh Kyung-soo, akan mengadakan tur konser penggemar solo pertamanya, Bloom, ke Singapura pada 28 September.

Di bulan yang sama, penyanyi ini juga akan tampil di kota Taipei dan Hong Kong di Asia Timur. Pada Juli 2024, D.O. akan membawakan tur ‘Bloom’-nya ke tiga kota di Jepang, serta ibu kota Indonesia, Jakarta.

Setelah itu, anggota EXO ini akan berangkat ke Asia Tenggara, dengan konser di Thailand, Malaysia, dan Filipina, sebelum menyelesaikan turnya pada bulan September di negara kota Singapura.

Jadwal tur konser 'Bloom' DO tahun 2024

JUNI 2024

08: Seoul, Korea Selatan

09: Seoul, Korea Selatan

22: Taipei, Taiwan

29: Hong Kong, Tiongkok

JULI 2024

12: Jakarta, Indonesia

18: Tokyo, Jepang

19: Nagoya, Jepang

21: Osaka, Jepang

AGUSTUS 2024

10: Bangkok, Thailand

17: Malaysia

31: Manila, Filipina

SEPTEMBER 2024

28: Singapura, Singapura

Aktor Sekaligus Penyanyi Berbakat



Doh Kyung-soo, lebih dikenal sebagai D.O., adalah anggota boy grup EXO yang lebih baik . Dia mulai bernyanyi di sekolah dasar dan sering terlihat di kompetisi menyanyi lokal selama sekolah menengah. Setelah memenangkan salah satu kompetisi, dia mengikuti audisi SM Entertainment dan menjadi trainee. Pada tahun 2012, ia diperkenalkan sebagai anggota EXO dan grup tersebut memulai debutnya pada tanggal 8 April di tahun yang sama dengan EP, 'Mama'.

Dia melakukan debut solonya pada tahun 2021 dengan EP 'Empathy' bersama single utama, 'Rose'. Penyanyi tersebut menulis lirik untuk lagu tersebut selain lagunya, 'I'm Fine'. Seperti yang diharapkan, album ini menduduki puncak Gaon Album Chart dan menerima status Platinum dari Korea Music Content Assocation. Dia menindaklanjutinya dengan EP keduanya, ‘Expectation’ pada tahun 2023. Album solo ketiganya akan dirilis sekitar tahun ini.

Selain keterlibatannya dengan EXO, D.O. juga merupakan aktor terkenal. Dia melakukan debut aktingnya pada tahun 2014 di film Cart . Meskipun ia hanya memainkan peran pendukung, film tersebut ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto. Ia menerima nominasi Aktor Pendukung Terbaik di Grand Bell Awards ke-52.

Pada tahun yang sama, D.O. EXO mendapatkan peran drama pertamanya di It's Okay, That's Love . Atas penampilannya, ia menerima penghargaan bergengsi Aktor Pendatang Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-51. Setahun kemudian, ia berperan sebagai psikopat dalam drama Hello Monster . Sejak itu, dia mengerjakan beberapa proyek penting seperti Pure Love, 100 Days My Prince, Bad Prosecutor, dan The Moon.

CNA LIFESTYLE

