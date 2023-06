Line Up Kedua Soundrenaline 2023, Ada Thirty Seconds to Mars hingga Andra and The Backbone

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik Soundrenaline akan kembali dengan tema The Voice of True Progress dan akan digelar pada Sabtu, 2 September dan Minggu, 3 September 2023 di Sirkuit Carnaval Ancol, Jakarta Utara. Pihak promotor telah mengonfirmasi musisi tahap kedua yang akan tampil.

Lewat konferensi pers yang diadakan di kawasan Jakarta Selatan, pihak promotor mengumumkan beberapa artis yang akan tampil di festival tersebut. Beberapa nama yang dibocorkan oleh pihak promotor adalah Thirty Seconds to Mars, Explosion in The Sky, Turnover, The Devil Wears Prada, Lauv, Kodaline, Amygdala, Endah n Rhesa, The Panturas, Andra and The Backbone, dan The Cash.

Penampilan Lauv di Soundrenaline menjadi yang pertama setelah 4 kali batal mengunjungi Indonesia. "Sebenarnya Lauv itu sudah 4 kali batal ke Indonesia. Cuma kita berusaha meyakinkan dia lagi, supaya dia bisa tetap ke Jakarta," ujar Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, promotor Soundrenaline 2023.

Soundrenaline 2023 Siapkan Tempat untuk 20 Ribu Penonton

Pihak promotor memberikan konfirmasi terkait jumlah kapasitas tempat acara yang diperkirakan dapat menampung 20 ribu orang. Mereka memastikan telah mengatur tempat acara supaya nyaman bagi penonton dan mengutamakan konsep user friendly. Selain itu, pihak promotor juga menyebut tiket masuk akan berbasis elektrik untuk menambah kemudahan dan kenyamanan penonton.

Untuk Soundrenaline 2023 akan akan ada 5 panggung yang terdiri dari 2 panggung utama, 2 panggung samping (second stage) dan 1 panggung mini (mini stage). "Tiap stage kita bikin penampilnya itu tidak saling bertabrakan untuk yang main stage dan second stage-nya. Jadi semuanya bisa fokus nonton dengan benar tanpa harus lari-lari, intinya kita akan bikin senyaman mungkin," ujar Ravel Junardy.

Selain itu, promotor juga akan membuka penjualan tiket pre-sale tahap kedua yang akan dibuka pada Rabu, 28 Juni 2023 pukul 10 pagi. Untuk kisaran harga tiket dibuka dari Rp 1.588.000 untuk satu hari dan Rp 2.588.000 untuk dua hari.

GABRIELLA AMANDA

