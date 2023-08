Pertandingan Olahraga Vindes Sport, Terakhir Viral Bahkan Voli: The Prediksi Vs The Actors

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak awal 2022, Vincent Rompies dan Desta mengadakan acara olahraga dalam Vindes Sport yang ditayangkan di kanal YouTube VINDES. Publik pun secara antusias ikut menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung atau live streaming.

Terakhir, pada 26 Agustus 2023, Vindes Sport sukses menyelenggarakan Bahkan Voli, pertandingan voli antara tim The Prediksi yang digawangi antara lain Andre Taulany, Desta, Vincent Rompies, Tora Sudiro, Wendi Cagur, Omesh, melawan tim The Actors dengan pemain seperti Lukman Sardi, Bryant Domani, Dwi Sasono,Vino G Bastian, Ario Bayu, Marcel Darwin, dan lainnya. Bahkan Voli, sampai hari ini, Senin pagi, 28 Agustus 2023 telah ditonton sekitar 4,2 juta viewer.

Berikut adalah daftar pertandingan olahraga yang pernah diselengarakan oleh Vindes Sport, yaitu:

Tenis Meja

Program olahraga pertama yang dibuat oleh Vindes adalah tenis meja pingpong, Abdel Achrian dan Desta pada 6 Februari 2022. Pertandingan tenis meja pingpong dilakukan dua kali. Pertandingan pertama Desta melawan Onadio Leonardo dan pertandingan kedua Abdel Achrian melawan Desta. Pertandingan tersebut menggunakan format Best of Seven yang berlangsung di GBK Arena. Pertandingan tersebut mengeluarkan Abdel sebagai pemenang yang mengalahkan Desta dengan skor akhir 4-1.

Presenter Deddy Mahendra Desta dan Vincent Rompies saat konferensi pers pertandingan tepok bulu alias bulu tangkis di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022. Sebagian hasil dari penjualan tiket pada laga itu akan didonasikan ke para atlet nasional yang membutuhkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Tepok Bulu

Setelah tenis meja, bulu tangkis menjadi olahraga selanjutnya yang dipertandingkan dalam Vindes Sport dengan judul Tepok Bulu pada 3 Juli 2022 di Britama Arena Mahaka Square, Kelapa Gading. Merujuk antaranews, bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, juga menyumbang banyak prestasi di level dunia.

Vindes Sport Tepok Bulu akan dimeriahkan oleh pertandingan pembuka ganda putri dengan menghadirkan tim Raisa-Anya Geraldine vs tim Hesti-Erika Carlina dan dikomentari oleh Deddy Mahendra Desta, Taufik Hidayat, serta Coach Justin. Pertandingan tersebut berhasil dimenangi oleh tim Hesti-Erika. Setelah itu, pertandingan puncak Vincent Rompies melawan Valentino Jebret yang dimenangkan oleh Vincent Rompies.

Hasil tangkap layar Raffi Ahmad (kiri bawah) memegang trofi usai mengalahkan Deddy Mahendra Desta (kanan bawah) berfoto bersama hakim garis dan bellboy pada pertandingan olahraga Tiba-Tiba Tenis di Tennis Indoor, Jakarta, Minggu, 12 November 2022. (ANTARA/youtube.com/Vindes)

Tiba-TibaTenis

Pada 12 November 2022, Vindes Sport menyelenggarakan pertandingan tenis dalam acara #TibaTibaTenis di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan pembuka ganda campuran, Enzy-Dion Wiyoko berhasil mengalahkan Wulan Guritno/Gading dengan skor akhir 6-2 6-3. Selanjutnya, pertandingan utama Raffi Ahmad melawan Desta yang berlangsung dua set dengan kemenangan di tangan CEO RANS Entertainment. Raffi mengalahkan Desta dengan skor akhir 6-2 6-3.

The Prediksi. FOTO: Instagram/@theprediksi_

Bahkan Voli

Kini, giliran voli yang dipertandingkan dalam Vindes Sport pada 26 Agustus 2023 di Mahaka Square, Kelapa Gading. Pertandingan ini mempertemukan The Prediksi dengan The Actors. Berdasarkan Instagram @vindes.ig, tim dari The Prediksi, yaitu Vincent Rompies, Desta, Andre Taulany, Soleh Solihun, Stevi Item, Tora Sudiro, Ananda Omesh, Surya Insomnia, Wendy Cagur, Ronal Surapradja, Gading Marten, Ferry Maryadi, dan Imam Darto.

Sementara itu, tim The Actors, yaitu Lukman Sardi, Vino G. Bastian, Dwi Sasono, Ario Bayu, Ricky Harun, Iko Uwais, Edo Borne, Tanta Ginting, Marcell Darwin, Baskara Mahendra, Dennis Adhiswara, Derby Romero, dan Bryan Domani.

Sebelum pertandingan mulai, Andra and the Backbone lebih dahulu membuka pertandingan dengan menyanyikan lagu Musnah dan Main Hati. Pertandingan Bahkan Voli dari Vindes Sport ini berhasil membuat tim The Actors mengalahkan tim The Prediksi 3-2, pada set pertandingan dengan skor akhir 15-11, seperti diambil dari siaran YouTube VINDES.

RACHEL FARAHDIBA R | SDA I TIM TEMPO.CO

