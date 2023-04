Line Up Pertama Soundrenaline 2023, Ada Lauv dan Kodaline

TEMPO.CO, Jakarta - Soundrenaline 2023 mengumumkan line up fase pertama, termasuk Lauv dan Kodaline. Festival musik yang menghadirkan sederet musisi lokal dan internasional ini akan berlangsung pada 2–3 September 2023.

"Untuk fase pertama ini, kami umumkan dengan line up internasionalnya yaitu Lauv dan Kodaline. Sedangkan untuk musisi-musisi nasional yang dipastikan akan tampil di panggung Soundrenaline 2023 sementara ini adalah Andra and The Backbone, The Overtunes, Adhitia Sofyan, Avhath, Heals dan Summerlane,“ kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promotor Soundrenaline 2023, dikutip dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 6 April 2023.



Tiket Presale Soundrenaline 2023 Ludes

Tiket Soundrenaline 2023 mulai dijual pada Kamis, 30 Maret 2023 pukul 13.00 WIB dengan harga mulai dari Rp 388.000 nett (sudah termasuk pajak) di Tokopedia tiket events. Berkat antusiasme yang besar dari para pecinta musik, tiket presale Soundrenaline 2023 ludes terjual dalam waktu singkat.

"Kami ucapkan terima kasih tak terhingga dan juga apresiasi tinggi kepada para penikmat musik yang sangat luar biasa dalam menyambut gelaran Soundrenaline 2023 dan dalam waktu 5 menit saja tiket Presale dan juga Early Entry baik daily pass maupun 2 days pass sudah soldout. Tentunya pasti sudah tidak sabar siapa saja yang akan ditampilkan pada perhelatan Soundrenaline 2023," kata Ravel.



Musisi dari Berbagai Belahan Dunia di Soundrenaline 2023



Ravel Entertainment sebagai penyelanggara ingin benar-benar menjadikan Soundrenaline sebagai festival musik berskala internasional dan akan terus dibanjiri penampilan berkelas dari musisi tanah air maupun dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu dari segi line up, Ravel Entertainment melakukan langkah progressive dengan mendatangkan line up artis luar negeri yang semakin berkualitas dan menjadi pionir dengan memasukkan lebih banyak lagi line up dari berbagai genre musik.

“Penikmat musik jangan khawatir, karena tiket Soundrenaline 2023 masih tersedia dan sebagai bentuk apresiasi kita menyiapkan Special Price Ticket dengan jumlah yang terbatas, untuk yang kemarin mungkin belum kebagian karena kurang dari 5 menit sudah soldout," kata Ravel.

