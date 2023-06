Andra and The Backbone dan Endah N Rhesa akan Tampil dengan Konsep Baru di Soundrenaline 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Andra and The Backbone dan Endah N Rhesa akan menjadi penampil dalam festival musik Soundrenaline 2023. Andra and The Backbone dan Endah N Rhesa menyampaikan bahwa mereka masing-masing akan menampilkan penampilan dengan konsep baru dan mengeksplorasi panggung.

Andra and The Backbone akan Tampilkan Lagu Baru di Soundrenaline 2023

Stevie Item selaku perwakilan dari Andra and The Backbone menyampaikan bahwa mereka akan naik ke panggung Soundrenaline dengan membawakan lagu terbaru mereka. "Kalau lagu baru ada sih pasti nanti (dibawakan di Soundrenaline 2023)," ujarnya saat konferensi pers yang diadakan di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa, 27 Juni 2023.

Ia pun memberikan kode bahwa lagu baru yang akan dibawakan berhubungan dengan mengendarai sepeda. Selain itu, penampilan Andra and The Backbone di Soundrenaline 2023 akan menjadi yang pertama setelah terakhir manggung di festival musik itu pada 2017.

Endah N Rhesa Ingin Eksplorasi Konsep untuk Panggung Soundrenaline 2023

Baca Juga: Kesetiaan Andra Ramadhan kepada Ahmad Dhani dan Dewa 19

Grup duet Endah N Rhesa akan kembali manggung di Soundrenaline untuk kesekian kalinya sejak 2016. Endah Widihastuti sebagai perwakilan grup duet itu mengatakan keinginan mereka untuk tampil beda dengan mengeksplorasi panggung Soundrenaline 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Aku masih belum tahu kira-kira nanti seperti apa karena buat aku tadi baru tahu venue-nya ya. Jadi kayak, 'wah ini seru banget ya, apa yang bisa aku lakukan sama Mas Rhesa nanti' ketika aku tahu venue dan mungkin panggung aku nanti kayak apa, aku baru bisa menentukan kira-kira aku akan membawakan konsep seperti apa," katanya.

Endah juga menyampaikan bahwa ia selalu mencoba untuk memberikan penampilan unik di festival musik Soundrenaline. "Sebenarnya dari dulu selalu ada hal-hal yang menarik. Dulu kolaborasi dengan misalnya Dialog Mini Hari gitu juga pernah di Soundrenaline. Kita pernah dengan keroncong biru di Soundrenaline, trus kita pernah kayak teaterikal sedikit di Soundrenaline juga pernah di tahun ketiga kalau enggak salah kita tampil," ujarnya.

Sementara itu, festival musik Soundrenaline akan kembali digelar pada 2 dan 3 September 2023. Festival tersebut akan kembali dengan tema Voice of True Progress dan menghadirkan sejumlah musisi dunia, seperti Thirty Second to Mars, Explosion in The Sky, Lauv, dan Kodaline. Ada pun festival ini akan menyediakan 2 panggung utama, 2 panggung samping, dan 1 panggung mini.

GABRIELLA AMANDA

Pilihan Editor: Line Up Kedua Soundrenaline 2023, Ada Thirty Seconds to Mars hingga Andra and The Backbone