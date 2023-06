Kesetiaan Andra Ramadhan kepada Ahmad Dhani dan Dewa 19

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gitaris legendaris Dewa 19, Andra Ramadhan berulang tahun yang ke-51 pada hari ini. Karirnya sebagai gitaris telah malang melintang dan terlibat dalam sejumlah single top Dewa 19.

Berikut profil Andra Ramadhan, salah satu gitaris terbaik tanah air.

Disarikan dari laman p2k.stekom.ac.id, Andra Ramadhan lahir di Surabaya, 17 Juni 1972. Andra lahir dari pasangan A. Ramadhan dan S.M. Fadilah sebagai anak bungsu dari enam bersaudara.

Meskipun mengaku baru mengenal musik sejak SMP lewat ekskul musik, bakat alaminya sebagai gitaris semakin terasah seiring berjalannya waktu. Awalnya ia bermimpi untuk menjadi seorang drummer terkenal, tetapi pilihannya berganti menuju gitar karena harga drum yang mahal.

Bermodal gitar pinjaman, Andra mulai belajar gitar, hingga kemampuan dan teknik permainannya berkembang sangat pesat.

Andra diketahui pernah bersekolah di SMPN 6 Surabaya, dan disitulah Andra bertemu dengan Ahmad Dhani, Wawan Juniarso, dan Erwin Prasetya. Keempat orang ini kemudian bersepakat untuk membentuk band dengan nama Dewa pada 1986.

Dewa 19 kemudian juga sempat menambah anggota baru seperti Once Mekel dan Tyo Nugros. Sejak merintis karir bersama Dewa 19 hingga 2006, Andra telah membuat 8 album studio, 3 album live, dan 2 album kompilasi.

Pada 1999, Andra menikah dengan Ismulia Permatasari dan sudah dikaruniai 2 orang putri yaitu Yasmeen Fadilah dan Khadeeja Aisha serta 2 orang putra yaitu Timur Zavier dan Ismael Ramadhan.

Hingga pada 2006 ketika jadwal Dewa 19 tidak terlalu padat, Andra mulai merintis karir solonya. Bersama Stevie Item, Andra mengajak Dedy Lisan untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya. Dalam wakut yang singkat, mereka akhirnya membuat demo dan menyerahkan ke label rekaman, hingga berhasil menrilis album pertama mereka yang bernama Andra and The BackBone. Nama ini juga yang pada akhirnya dikenal sebagai nama band mereka.

Dengan kesuksesannya bersama Andra and The BackBone, Andra tetap berhubungan baik dengan Ahmad Dhani dan Dewa 19. Bandnya juga mendapat restu dari Dhani dengan menjadikan Andra and The Backbone sebagai selingan dan mainan barunya.

Hingga pada 6 November 2008, Andra bersama Andra and The Backbone memutuskan untuk menghentikan kontraknya dengan Republik Cinta Management.

Album-Album yang Melibatkan Andra

Ketika bersama Dewa 19 dan Andra and The Backbone, Andra telah terlibat dalam pembuatan sejumlah album hits yang banyak akrab di telinga penikmat musik tanah air. Beberapa lagu yang pernah dimainkan Andra bersama Dewa 19 antara lain:

1. Dewa 19 (1992)

2. Format Masa Depan (1994)

3. Terbaik Terbaik (1995)

4. Pandawa Lima (1996)

5. The Best Of Dewa 19 (1999)

6. Bintang Lima (2000)

7. Cintailah Cinta (2002)

8. Laskar Cinta (2004)

9. Atas Nama Cinta I & II (2004)

10. Dewa Live In Japan (2005)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

11. Republik Cinta (2006)

12. Kerajaan Cinta (2007)

13. The Best Of Republik Cinta Artist Vol. 1 (2008)

14. The Best Of Republik Cinta Artist Vol. 2 (2009)

15. The Greatest Hits Remastered (2013)

16. The 2000's Greatest (2016)

17. Juliette single (2022)

18. Tangis Terakhir (2022)

Sedangkan bersama Andra and The Backbone dan lainnya, ia juga pernah terlibat dalam single:

1. Andra and The BackBone (2007)

2. Season 2 (2008)

3. The Best Of Republik Cinta Artist Vol. 1 (2008)

4. The Best Of Republik Cinta Artist Vol. 2 (2009)

5. Love, Faith & Hope (2010)

6. IV (2012)

7. Victory (2013)

8. Panah Takdir (2016)

9. Deja Vu (2018)

10. Song for You (2019)

11. Langit Mimpi (2022)

Pilihan Editor: Ari Lasso dan Andra Ramadhan Bikin Tribute untuk Erwin Prasetya