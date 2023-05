35 Tahun Kla Project Hadirkan Lagu Nostalgia dari Tentang Kita Sampai Yogyakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band Kla Project yang telah mencapai puncak karier 35 tahun mengobati kerinduan para penggemar musik era 90an dengan lagu-lagu nostalgia di konser musik yang bertajuk Reminiscing di Bengkel Space, Kamis, 25 Mei 2023. Grup yang beranggotakan Katon Bagaskara, Lilo, dan Adi Adrian ini membuka suasana malam dengan lagu berirama lambat bertajuk Baiknya.

Kemudian, disusul lagu selanjutnya dengan beat lebih cepat berjudul Sayu Kayuh Berdua. Katon Bagaskara yang tampil monokorom dengan kemeja dan rompi hitam tampil bersemangat dengan aksi panggung yang memukau. Penonton mulai asyik ikut bernyanyi atau sing along di lagu selanjutnya yakni Menjemput Impian.

Grup band KLa Project tampil dalam konser bertajuk Reminingscing, di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023. Konser itu menjadi ajang nostalgia bagi penggemar dan penonton yang termasuk dalam generasi 80-an dan 90-an. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Jeda sejenak, Katon mengenalkan performance Saxophone dari Wawan yang mengiringi lagu salah satu ikonik Kla yakni Terpuruk Ku di Sini yang dinyanyikan Lilo. Alunan saxophone menghipnotis dan mengajak penonton ikut menikmati syair demi syair puitis. Sejurus kemudian tiga lagu romantis Kla pun membuat penonton turut bernyanyi kembali, dari Meski Tlah Jauh, Romansa, Gerimis, dan Tak Bisa Pindah ke Lain Hati.

Sebagai lagu unggulan, Katon membawakan lagu paling ikonis dan berkesan bagi banyak orang yakni Yogyakarta dengan latar Kota Jogja yang istimewa dan eksotis. "Mari nyalakan story HP masing-masing, kita bernyanyi bersama."

Usia beromantisme dengan Yogyakarta, Kla menutup konser musik dengan tiga lagu pamungkas yakni Tentang Kita, Semoga, dan Belahan Jiwa. "Semoga lagu-lagu Kla tetap berkesan untuk kalian, dan anak-anak kalian juga menyukai nya," ungkap Katon.

Grup band KLa Project tampil dalam konser bertajuk Reminingscing, di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023. Konser itu menjadi ajang nostalgia bagi penggemar dan penonton yang termasuk dalam generasi 80-an dan 90-an. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Road to 35th Kla Project

Sebelumnya, Katon melihat antusiasme penggemar Kla Project pada perilisian album 35th Tribute menyambut hangat ketika adanya tawaran kerjasama dari tim Flashback motion. Acara ini juga merupakan rangkaian dari perayaan Road to 35th Kla Project. Kami berharap dapat mengobati rasa rindu para penggemar dan bersama-sama bernostalgia lewat lagu-lagu terbaik kami di acara Reminiscing,” ujar Lilo.

Katon memberi kabar kepada penonton bahwa konser semalam ialah pemanasan menuju konser tunggal pada 23 Oktober 2023 nanti. "Catat ya tanggalnya, kita akan memilih tempatnya, mau di mana, Kemayoran, ICE BSD atau Senayan," ucap Katon.

Grup band KLa Project tampil dalam konser bertajuk Reminingscing, di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023. KLa Project menghibur penonton dengan membawakan sejumlah lagu-lagu yang pernah populer di era tahun 90an seperti Yogyakarta, Tentang Kita, Menjemput Impian, hingga Tak Bisa ke Lain Hati. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Promotor lokal Flashback motion, didukung oleh SNC–event organizer dan Anti Grvty--creative digital lab, menggelar konser eksklusif bertajuk ‘Reminiscing’ untuk mengajak pecinta musik bernostalgia bersama Kla Project dan Andra and The Backbone.

Co-Founder Flashback motion, Umbu Djoka Djawakoda mengatakan memasuki era new normal, pihaknya melihat antusiasme para penikmat musik Indonesia mulai kembali bergejolak. Dari konser musik musisi internasional sampai musisi lokal kembali mewarnai panggung-panggung, khususnya di Ibukota.

"Melihat situasi ini, ‘Reminiscing’ hadir dari semangat kami untuk membawa penikmat musik bernostalgia dengan lagu-lagu lawas penuh kenangan bersama grup musik lokal legendaris, Kla Project dan Andra and The Backbone; tentu saja ditopang oleh tim show management, audio visual, serta lighting yang berkualitas tinggi; indulging most of your senses." ungkap Umbu,

