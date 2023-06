6 Drama Terbaru Lee Min Ki, Salah Satu Ahjussi Favorit Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Min Ki merupakan salah salah Ahjussi favorit Korea terkenal lantaran sangat berbakat. Selain sebagai aktor Korea Selatan terkenal, pria kelahiran 1985 ini juga merupakan penyanyi dan model. Dia pernah mengisi soundtrack untuk drama yang diperankannya yaitu Power of Love feat FreeTEMPO X SHEEAN, Those Days I had with You feat With 3rd Coast dan Like Candy 2 dalam drama Love Truly, Frozen Mountain.

Lee Min Ki memulai debutnya pada 2004 dengan membintangi drama Korea berjudul My Older Brother dan satu tahun selanjutnya membintangi Be Strong, Geum Soon! Sejak saat itu, seakan keberuntungan datang kepada aktor ini dengan membintangi banyak serial drama besar lainnya.

Lantas, apa saja drama yang pernah dibintangi oleh Ahjussi favorit Korea ini? Simak ulasan selengkapnya di sini!

1. Behind Your Touch (2023)

Drama Korea yang terdiri dari 16 episode ini akan tayang di Netflix pada 2023. Di sini Lee Min Ki akan beradu akting dengan Suho EXO, dan aktris cantik Han Ji Min. Lee Min Ki berperan sebagai Jang Yeol. Behind Your Touch mengisahkan tentang Bong Ye Boon yang bercita-cita menjadi dokter hewan di kota Mujin. Lantaran suatu hal dia harus mencari nafkah. Suatu ketika tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan psikometri saat berkunjung ke kandang sapi.

Di sisi lain, Bong Ye Boon bertemu dengan Jang Yeol (Lee Min Ki) yang berperan sebagai seorang detektif yang penuh semangat. Kemudian karena sering bertemu mereka akhirnya jatuh cinta dan menyelesaikan kasus kejahatan ringan di Mujin di Provinsi Chungjeong.

Behind Your Touch. Foto: IMDB

2. My Liberation Notes (2022)

My Liberation Notes terdiri dari 16 episode yang telah tayang sejak 06 April hingga 29 Mei 2022 di Netflix. My Liberation Notes menceritakan mengenai tiga saudara kandung yang bosan dengan hidup. Ketiganya memiliki karakter yang berbeda-beda.

Pertama, Yeom Gi-Jeong adalah anak pertama wanita yang memiliki sifat tempramen dan hidupnya selalu mengeluh. Kedua, Yeom Chang-Hee (Lee Min Ki) merupakan anak tengah yang ingin keluar dari rumah tetapi terhalang keterbatasan karena hidupnya membosankan serta merupakan pria kesepian. Ketiga, Yeom Mi-Jeong (Kim Ji-Won) adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Dia ingin bebas dari kehidupannya dan memiliki sifat pemalu dan tertutup.

Kemudian seorang pria misterius muncul dan bekerja untuk bapaknya Yeom bersaudara. Tuan Gu (Son Suk-Ku) adalah seorang pria misterius, yang tiba-tiba muncul di Desa Sanpo. Dia selalu mabuk. Suatu hari, Yeom Mi-Jeong mendekatinya dan berusaha menyembuhkan duka masing-masing.

3. Oh! Master (2021)

Drama yang telah tayang pada 24 Maret hingga 21 Mei 2023 memiliki 16 episode. Oh! Master mengisahkan tentang Han Bi-Soo (Lee Min Ki) merupakan penulis skenario serial drama thriller terbaik di Korea Selatan. Dia sama sekali belum pernah berkencan romantis. Oh Joo-In (Nana) adalah seorang aktris populer. Dia kebanyakan muncul dalam komedi romantis, tapi dia sendiri tidak pernah memiliki hubungan yang romantis. Hingga akhirnya Han Bi-Soo dan Oh Joo-In tinggal bersama.

Lee Min Ki. Foto: Instagram.

4. The Lies Within (2019)

Drama yang sudah tayang dari 12 Oktober hingga 01 Desember 2019 memiliki 16 episode. Di sini Lee Min Ki berperan sebagai Jo Tae-Sik. The Lies Within bercerita tentang seorang wanita bernama Kim Seo Hee yang berprofesi sebagai Majelis Nasional setelah kematian ayahnya.

Di sisi lain, Lee Min Ki berperan sebagai Jo Tae Shik, detektif di tim investigasi. Meski dulu dia sangat bersemangat untuk menangkap semua orang jahat. Namun belakangan ini, dia hanya menunggu waktu untuk dipindahkan ke pedesaan. Tapi, kasus terakhirnya membuat semuanya berubah.

5. The Beauty Inside (2018)

The Beauty Inside menceritakan tentang seorang wanita yang setiap bulannya harus hidup di dalam tubuh orang lain. Lee Min Ki di sini bermain bersama Seo Hyun Jin, Lee Da Hee, dan Ahn Jae Hyun.

Drama ini telah tayang pada 01 Oktober hingga 20 November 2018 di Netflix dan memiliki 16 episode.

6. What's Wrong With Secretary Kim (2018)

Dalam drama komedi romantis ini, Lee Min Ki berperan sebagai cameo yang berperan menjadi ayah dari Kim Mi-so. Drama ini menceritakan tentang keluarga Lee Young-Joon menjalankan perusahaan besar dan dia bekerja sebagai wakil presiden perusahaan. Dia pintar, kaya dan tampan, tetapi memiliki sifat sombong. Sekretarisnya adalah Kim Mi-So. Dia telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun dan dia sempurna untuknya, tetapi Kim Mi-So memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya.

Demikian 6 drakor Lee Min Ki terbaru, salah satu Ahjussi Favorit Korea. Kira-kira Anda sudah menonton yang mana?

DWI LUCY SUSETIOWATI

