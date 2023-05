Mengenal YG Entertainment, Agensi Idola K-Pop Ternama Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - YG Entertainment merupakan salah satu dari ketiga agensi besar Korea yang bisa mendunia dan menembus pasar musik Amerika. Yang Hyun Suk merupakan seorang maestro musik dan musisi yang mendirikan YG Entertainment pada 1996. Kualitas produk hiburan yang dihasilkan tidak kalah populer dengan Hollywood. Pengaruh agensi-agensi besar, ternyata sangat menguntungkan bagi industri musik Korea Selatan. Untuk itu, mari ketahui 5 fakta menarik dari YG Entertainment berikut ini.

1. Idol Besutan YG Entertainment

YG Entertainment pertama kali membuat grup Kpop yang berkolaborasi dengan DSP Media pada 1997 bernama Sechs Kies. Grup generasi pertama ini sempat bubar pada tahun 2000 dan memutuskan untuk memperbarui kontrak kembali sejak 2016 hingga saat ini. Kemudian, boyband populer gen dua bernama BIGBANG debut pada 2006 yang berhasil membuat YG menjadi bagian dari Big 3 K-pop agensi.

Grup K-pop BIGBANG (Soompi)

Memasuki tahun 2013, AKMU yang beranggotakan dua orang kakak adik bernama Lee Suhyun dan Lee Chan Hyuk resmi bergabung dengan YG Entertainment. Kemudian, pada 2014 Winner debut setelah berhasil memenangkan ajang pencarian bakat Win: Who Is Next? pada 2013. Disusul oleh Blackpink yang debut pada 2016 dan Treasure debut pada 2020.

Bukan hanya itu, beberapa idol memilih keluar dari YG juga berhasil membawa nama YG populer dan menaikan profit perusahaan seperti 2NE1 yakni idol grup wanita pertama YG yang debut pada 2019, iKON yang debut pada 2013, dan PSY debut pada 2001 yang berhasil mempopulerkan Gangnam Style.

2. Anak Perusahaan YG Entertainment

YG Entertainment memiliki beberapa anak perusahaan dalam berbagai bidang seperti The Black Label dalam bidang musik didirikan pada 22 September 2015, YG Plus merupakan perusahaan dalam bidang media, periklanan, hingga produksi dan distribusi album serta souvenir yang didirikan pada 15 November 1996.

Kemudian anak perusahaan YG dalam bidang akting didirikan pada 21 Agustus 2015, bernama YG Stage. Sementara YG KPlus dalam dunia modeling didirikan pada 2008. Baru-baru ini, anak perusahaan YG bernama YGX Entertainment berdiri pada 2018, berfokus dalam dunia musik dan sanggar tari bernama YGX Academy.

3. Pemegang Saham Utama YG Entertainment

Saham utama YG dipegang oleh Yang Hyun Suk, ia diperkirakan memiliki saham bernilai US$ 88 juta atau setara dengan Rp1,2 triliun. Sementara, CEO YG Entertainment saat ini dipimpin oleh Hwang Bo Kyung.

4. Cara Agensi YG Menanggapi Rumor

YG Entertainment memiliki cara menarik untuk menanggapi berbagai rumor yang menimpa artis maupun idol-idol berbakat miliknya. Seperti, rumor kencan Jisoo Blackpink dengan Son Heung Min yang segera diklarifikasi agensi bahwa rumor tersebut adalah palsu. Sementara, rumor Jennie Blackpink dengan V BTS diberikan tanggapan bahwa, agensi sulit berbicara perihal kehidupan pribadi artisnya.

Jennie Blackpink dan V BTS. Foto: YG Entertainment/Big Hit.

Tanggapan rumor berbeda itulah, menimbulkan spekulasi decak kagum dari para penggemar bahwa agensi tidak memaksa, menuntut, maupun mencegah artisnya untuk memiliki dunia yang sama seperti orang normal. YG Entertainment merupakan tipe agensi yang akan mengatakan sejujurnya terkait rumor yang muncul serta memiliki kesan sebagai agensi berjiwa bebas dan sangat manusiawi.

5. YG Entertainment Dikenal Sebagai Agensi Pencetus Trendsetter Populer

YG Entertainment merupakan satu-satunya agensi yang tidak terlalu mengikat artisnya dengan memberikan kesempatan untuk bebas berkarya, berpenampilan, hingga menjalani kehidupan yang diinginkan. Sebab itulah, artis dan idol-idol YG Entertainment berhasil membuat banyak trendsetter bagi perkembangan industri musik Korea Selatan.

Trendsetter yang pertama kali dilakukan YG Entertainment yakni membawa genre hip-hop di industri musik Korea Selatan, kemudian dilanjutkan dengan membuat konsep girl crush yang mendebutkan Blackpink. Selain itu, idol agensi YG kerap kali comeback dengan gaya rambut ekstrim seperti G-Dragon dan Taeyang, serta memiliki kebiasaan membuat survival show untuk mendebutkan idol grup baru.

Agensi populer ini, ternyata yang memulai tren ocean dan membuat lightstick Bang Bong atau Yellow Crown pertama kali untuk VIP, yakni sebutan penggemar Big Bang. Trend ini, dilanjutkan dengan pertama kali mengeluarkan mini album pada 2007 berjudul Always dari Big Bang, lalu diikuti oleh seluruh industri musik Korea Selatan.

Nah itu dia, 5 fakta menarik mengenai YG Entertainment yakni agency idol ternama di Korea Selatan.

