Profil Moon Sang Min dan Perjalanan Kariernya, Si Peraih Best New Actor di Baeksang 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Melansir dari Soompi, Moon Sang Min merupakan aktor pendatang baru yang berhasil memenangkan Best New Actor TV Series dalam Baeksang Arts Awards 2023 pada Jumat, 28 April 2023. Aktor baru terbaik dalam kategori drama ini berhasil didapatkan, berkat kerja kerasnya berperan dalam berbagai drama dan mendapatkan popularitas yang luar biasa di seluruh dunia, hingga mendapatkan 1,5 juta followers Instagram.

Ia rela berlatih menaiki kuda walaupun takut dengan hewan tersebut, demi karakter yang diperankannya berhasil dimainkan dengan baik. Pesonanya yang tampan, baik, rupawan, dan berbakat memang mudah memikat hati banyak penggemar drama Korea. Mari simak profil Moon Sang Min dan perjalanan kariernya yang baru mendapatkan penghargaan best new actor berikut ini.

1. Profil Moon Sang Min

Moon Sang Min merupakan aktor kelahiran Cheongju, Korea Selatan pada 14 April 2000 dengan tinggi badan 188 cm. Aktor berzodiak Aries ini awalnya seorang model yang debut pada 2018 dalam Fashion Week Sewing Boundaries Collection. Kemudian, Moon Sang Min debut akting pada 2019 melalui web drama Naver TV bertajuk 4 Reasons Why I Hate Christmas.

Berada di naungan agensi Awesome Entertainment, tidak membuat Moon Sang Min membatasi diri untuk kuliah di Universitas Sungkyunkwan dengan mengambil jurusan Akting dan Seni. Bintang baru berbakat dan super bertalenta ini memiliki akun instagram dengan username @_sangmxn_. Semakin hari namanya mulai dikenal, setelah Moon Sang Min berperan sebagai polisi muda dalam drama Netflix bertajuk My Name.

2. Perjalanan Karier Moon Sang Min

Moon Sang Min. Foto: Instagram @_sangmxn_.

Moon Sang Min debut menjadi seorang model pada 2018 di Fashion Week Sewing Boundaries Collection, kemudian mencoba debut menjadi seorang aktor web drama di Naver TV berjudul 4 Reasons Why I Hate Christmas pada 2019, sekaligus menjadi member variety show Real High School Romance Season 2.

Semakin namanya dikenal publik, Moon Sang Min kembali berperan dalam web drama The Colors of Our Time 4 dan The Mermaid Prince: The Beginning pada 2020, hingga berhasil mendapatkan peran dalam drama Netflix My Name sebagai Ko Gun Pyung pada 2021.

Berkat drama tersebut, dia kembali mendapatkan kepercayaan untuk berperan sebagai Pangeran Agung Seongnam dalam Under the Queen's Umbrella. Lalu kembali berperan sebagai Wang Tae Man dalam Duty After School.

3. Sahabat Han So Hee

Moon Sang Min merupakan sahabat Han So Hee yang menjadi dekat setelah berperan dalam drama My Name. Banyak sekali momen kebersamaan hingga foto bersama yang diambil oleh staf drama untuk diabadikan dan diunggah oleh Han So Hee hingga menghebohkan publik. Awalnya banyak orang mengira bahwa foto bersama seorang pria yang diunggah Han So Hee adalah Song Kang, namun ternyata itu adalah Moon Sang Min.

4. Menjelajahi Dunia Akting Sejak Masa Sekolah

Lelaki berzodiak Aries ini sudah sangat lama berminat dalam bidang seni dan akting, sebab lulusan Hanlim Performing Arts High School ini berusaha keras sejak masa sekolah untuk menjadi mahasiswa jurusan akting dan seni di Universitas Sungkyunkwan. Karir dan pendidikan yang seimbang, membuatnya selalu berusaha keras untuk dapat menampilkan yang terbaik.

5. Berani Berperan dalam Berbagai Karakter

Aktor yang berumur 23 tahun ini berada di naungan agensi Awesome Entertainment yang berani berperan dengan berbagai karakter drama, mulai dari polisi muda bernama Ko Gun Pyung dalam My Name, sosok Pangeran Seongnam yang menawan dalam drama Under The Queen's Umbrella, hingga si jorok, bau badan, dan tukang kentut bernama Wang Tae Man dalam Duty After School.

Nah, itu dia profil Moon Sang Min dan fakta terkait perjalanan karirnya yang berhasil meraih Best New Actor dalam Baeksang Arts Awards 2023.

