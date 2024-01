Sepak terjang Moon Sang Min yang Naik Daun Berkat Under The Queen's Umbrella

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor drama Korea Selatan Moon Sang Min kembali bintangi serial drama baru berjudul Wedding Impossible. Bagaimana sepak terjang karir pria yang naik karena membintangi drama Under The Queen’s Umbrella tersebut?

Dilansir dari preview.ph, pria kelahiran Chengju, Korea Selatan pada 14 April 2020 mulai berkecimpung di dunia drama Korea pada 2019. Saat itu, ia memulai debutnya dengan membintangi serial 4 Reasons Why i Hate Christmas. Dalam serial tersebut, Sang Min memerankan satu dari empat orang dewasa yang tidak pernah menikmati perayaan hari Natal.

Semakin namanya dikenal publik, Moon Sang Min kembali berperan dalam web drama The Colors of Our Time 4 dan The Mermaid Prince: The Beginning pada 2020, hingga berhasil mendapatkan peran dalam drama Netflix My Name sebagai Ko Gun Pyung pada 2021.

Tidak lama setelah ia membuat debut di layar, Sang Min berhasil mendapatkan peran pendukung sebagai seorang detektif dalam serial asli Netflix yang penuh aksi berjudul My Name. Acara tersebut, yang dibintangi oleh Han So Hee dan Ahn Bo Hyun, menjadi titik terobosan Sang Min untuk mendapatkan lebih banyak proyek.

Tak hanya itu, serial tersebut membuatnya bersahabat dengan Han So Hee. Banyak sekali momen kebersamaan hingga foto bersama yang diambil oleh staf drama untuk diabadikan dan diunggah oleh Han So Hee hingga menghebohkan publik. Awalnya banyak orang mengira bahwa foto bersama seorang pria yang diunggah Han So Hee adalah Song Kang, namun ternyata itu adalah Moon Sang Min.

Setelah sukses dengan serial My Name, ia membintangi drama televisi Under The Queen’s Umbrella. Dilansir dari metro.style, drama ini yang kelak semakin melambungkan namanya. Moon Sang-Min memerankan peran Pangeran Agung Seongam, salah satu dari lima putra Ratu Im Hwa-ryeong (Kim Hye Soo). Moon Sang-min menggambarkan karakternya sebagai memiliki hati yang hangat dan penuh kasih.

Sebelumnya dilaporkan bahwa aktor tersebut mengalami cedera pada wajahnya (bagian bawah mata kirinya terluka) saat syuting Under the Queen's Umbrella. Namun, untungnya, ia hanya perlu istirahat beberapa hari dan kembali ke syuting secepat mungkin, sehingga penonton dapat melihat lebih banyak penampilan visual dan aktingnya.

Pemuda berusia 23 tahun ini membuat kesan yang begitu mencolok sehingga dilaporkan bahwa ia menerima lebih dari 20 tawaran kontrak iklan dari merek-merek besar. Seperti yang diungkapkan oleh agensinya dalam sebuah pernyataan, Moon Sang-min mendapat tawaran dari merk fashion, toko online, permainan, toko roti, jam tangan, pendidikan, dan lain-lain.

Ternyata, keahlian Sang Min dalam seni peran sudah ia minati sejak lama. ia memang lulusan Hanlim Performing Arts High School yang berfokus di bidang seni dan akting. Sebelum menjadi pemeran drakor, Moon Sang Min adalah seorang model. Sang Min debut menjadi seorang model pada 2018 di Fashion Week Sewing Boundaries Collection

ANANDA RIDHO SULISTYA | MEUTIA MURTI DEWI

Pilihan Editor: Tips Mencegah Kelelahan Mata saat Maraton Drama Korea