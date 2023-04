Gemilang Sebagai Penyandang Autisme, Park Eun Bin Raih Daesang, Kalahkan Song Hye Kyo

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Park Eun Bin sesuai dugaan berhasil meraih Daesang, penghargaan tertinggi di 59th Baeksang Arts Awards yang berlangsung pada Jumat petang, 28 April 2023 lewat aktingnya yang memikat sebagai pengacara sekaligus penyandang autisme, Extraordinary Attorney Woo. Ia mengalahkan aktris legendaris Asia, Song Hye Kyo yang juga dijagokan meraih Daesang berkat aktingnya di drama populer, The Glory.

"Di masa kecilku, saya berpikir tidak akan menyerah menjadi seorang aktris, ketika dewasa saya pasti bisa meraih Daesang," kata Park Eun Bin sambil menangis saat menerima piala. Acara yang disiarkan secara streaming di akun TikTok Baeksang itu menjadi pembuktian karier Park Eun Bin di dunia seni peran.

Park Eun Bin Dinilai Layak Terima Daesang

Kemenangan Park Eun Bin dianggap sangat layak lantaran ia benar-benar melebur menjadi pengacara Woo Young Woo. Gesture dan aktingnya sangat luar biasa sebagai penyandang autisme yang bisa menghapal undang-undang dan aturan hukum. Meskipun Song Hye Kyo juga dianggap gemilang lewat aktingnya di luar zona nyamannya sebagai Moon Dong Eun di The Glory, banyak penikmat serial Korea sepakat akting Park Eun Bin selevel di atasnya.

Adapun Song Hye Kyo yang juga masuk nominasi peraih Daesang bersama Park Eun Bin dan Lee Sung Min, meraih penghargaan sebagai Best Actress, lewat aktingnya di The Glory. Saat menerima piala, Song Hye Kyo melemparkan candaan. "Saya menerima penghargaan Yeon Jin. Aku sangat bersemangat sekarang," katanya yang langsung mendapatkan aplause dari hadirin, termasuk Lim Ji Yeon, yang berperan sebagai Park Yeon Jin, pembaca berita cuaca sekaligus lawan berat Moon Dong Eun. Adapun Best Actor diraih Lee Sung Min yang juga bermain apik di Reborn Rich.

Song Hye Kyo Bangga The Glory Menang

Song Hye Kyo sendiri, sekalipun kalah dari Park Eun Bin, tetap bangga lantaran The Glory memenangkan Drama Terbaik. Matanya berkaca-kaca saat The Glory diumumkan sebagai Best Drama di ajang Baeksang Arts Awards, penghargaan tertinggi film baik di televisi maupun layar lebar. Apalagi, Lim Ji Yeon juga mendapatkan pemnghargaan sebagai Best Supporting Actress untuk peran di The Glory.

