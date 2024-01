Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berhasil memukau pecinta drama Korea melalui serial Under The Queen’s Umbrella dan Duty After School, aktor asal Korea Selatan, Moon Sang Min akan kembali menyapa para penggemarnya.

Kali ini, Moon Sang Min akan bermain dalam drakor berjudul Wedding Impossible yang akan tayang pada Februari 2024 mendatang.

Drakor yang digarap oleh sutradara Kwon Young Il ini merupakan hasil adaptasi dari web novel populer berjudul serupa karya Song Jung Won.

Web novel Wedding Impossible itu pernah dipublikasi di Kakao pada Januari hingga Agustus 2017. Adapun penulisan skenario dramanya Song Jung Won dibantu oleh Park Seul Ki dan Oh Hye Won.

Lantas, seperti apa sinopsis drakor Wedding Impossible yang dibintangi Moon Sang Min? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Drakor Wedding Impossible

Drakor Wedding Impossible menceritakan tentang kisah antara artis kurang terkenal dengan anak dari keluarga konglomerat. Sudah berteman sejak kecil, keduanya sepakat untuk saling membantu satu sama lain ketika sudah dewasa.

Melansir dari Asian Wiki, diceritakan seorang perempuan bernama Na Ah Jeong bekerja sebagai artis figuran yang kurang terkenal. Dia sangat berbakat sebagai artis, namun karya-karyanya sama sekali tidak diakui.

Dia memiliki pengalaman berperan sebagai wanita yang sudah menikah. Sayangnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan kehidupan nyatanya. Pasalnya, kehidupan percintaan Na Ah Jeong sering kali gagal dan membuatnya frustasi.

Dia memiliki seorang teman pria bernama Lee Do Han yang telah dikenalnya selama 15 tahun. Lee Do Han adalah putra dari keluarga konglomerat atau chaebol yang menjalankan LJ Group. Dia diminta oleh keluarganya untuk segera menikah. Tetapi, dia tidak bisa melakukan itu karena memiliki rahasia besar.

Do Han pun meminta bantuan Ah Jeong. Dia bertanya apakah Ah Jeong bisa berpura-pura menikah dengannya dan menjadi menantu keluarganya. Tanpa pikir panjang, Ah Jeong pun menerima tawaran dari teman lamanya itu.

Di tengah persiapan pernikahannya, Lee Do Han dan Na Ah Jeong mendapat gangguan tak terduga. Gangguan itu berasal dari Lee Ji Han, adik Lee Do Han, yang ambisius dan ingin merebut posisi kakaknya sebagai penerus perusahaan keluarga.

Lee Ji Han mencoba mencegah pernikahan sang kakak. Dia pun membawa Yoon Chae Won sebagai calon pasangan potensial untuk kakaknya.

Detail Drakor Wedding Impossible

Judul: Wedding Impossible

Genre: Komedi, Romantis, Drama

Jumlah episode: 12

Tanggal tayang: 26 Februari 2024

Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa

Durasi per episode: 1 jam 20 menit (80 menit)

Saluran tayang: tvN

Sutradara: Kwon Young Il

Penulis skenario: Song Jung Won (web novel), Park Seul Ki, Oh Hye Won

Rumah produksi: Studio Dragon, Studio 329, tvN

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea

Daftar Pemain Wedding Impossible

Drama Korea yang satu ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris populer Korea Selatan. Berikut daftar pemainnya:

Jeon Jong Seo sebagai Na Ah Jeong Moon Sang Min sebagai Lee Ji Han Kim Do Wan sebagai Lee Do Han Bae Yoon Kyung sebagai Yoon Chae Won Park Jae Wan sebagai Choi Joong Chan Kang Na Eon sebagai Yoo Hong Hee Kwon Hae Hyo sebagai Mr. Hyun Kim Kwang Gyu Min Jin Woong Kim Ye Won Song Sang Eun Park Ah In

RADEN PUTRI

