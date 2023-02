Selain Physical: 100, Berikut Daftar Reality dan Variety Show Korea di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix telah merilis episode terakhir Physical: 100 pekan ini. Reality show Korea tentang bertahan hidup yang ekstrem ini dirancang untuk menemukan tubuh terbaik dengan kemampuan fisik paling kuat

Menghadirkan panggung untuk kompetisi intens di antara 100 laki-laki dan perempuan untuk menentukan satu orang dengan “tubuh sempurna”, terlepas dari usia atau jenis kelamin, acara ini akan menyisakan satu kontestan terakhir yang bertahan. Physical: 100 yang sangat menguras tenaga ini menduduki posisi kedua di daftar Top 10 Global untuk Serial TV berbahasa Non-Inggris dan masuk ke daftar 10 Teratas di 62 negara di seluruh dunia.

Tahun ini Netflix akan meluncurkan setidaknya 8 tayangan Korea tanpa naskah, alias dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Komitmen akan produksi dan kreativitas menempatkan Netflix di garda terdepan dalam menghadirkan tayangan Korea tanpa naskah kepada penonton di seluruh dunia.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan hiburan yang wajib ditonton beragam penonton di Korea dan seluruh dunia. Kami tak sabar untuk menyaksikan bagaimana deretan tayangan tanpa naskah yang baru ini akan membuat penonton di seluruh dunia jatuh hati," kata pihak Netflix.



Daftar Reality dan Variety Show Korea di Netflix



Beragam tayangan tanpa naskah yang dihadirkan, mulai dari tema kencan, ketahanan fisik, permainan pikiran, hingga zombie. Tayangan tanpa naskah baru ini akan hadir setiap satu atau dua bulan.

Single’s Inferno 3



Sebagai permulaan, Netflix akan menghadirkan musim ketiga acara reality kencan populer Single’s Inferno dengan perubahan aturan dan lokasi agar tayangan ini semakin menarik.

Saat proposal untuk Single’s Inferno datang pada akhir 2020, program kencan serupa tak biasa ditemukan di Korea. Musim pertama Single’s Inferno menjadi acara tanpa naskah Korea pertama yang memasuki daftar Top 10 TV Global berbahasa non-Inggris. Prestasi serupa berulang di tahun ini saat musim kedua Single’s Inferno bertengger di daftar Top 10 TV Global selama empat minggu dan mencatat jam penayangan lebih banyak.

Salah satu ciri khas yang membedakan tayangan tanpa naskah Netflix dari tayangan lain yang hadir setiap minggu adalah Netflix telah merampungkan seluruh produksi sebelum tayang. Langkah ini membuat Netflix dapat memberikan kualitas yang lebih baik dan menyediakan berbagai terjemahan subtitle, serta sulih suara bagi sejumlah negara, sehingga pengguna di lebih dari 190 negara dapat menikmati tayangan ini secara bersamaan.

Nineteen to Twenty



Reality show seputar asmara dan bertahan hidup digemari di seluruh dunia, dan Netflix memiliki ciri tersendiri di genre ini. Dengan sudut pandang baru mengenai cinta di masa muda, Nineteen to Twenty adalah reality show dengan gaya yang segar dan akan membangkitkan kenangan romantis masa muda penonton.



Siren: Survive the Island



Siren: Survive the Island berisi tim-tim yang terdiri dari sejumlah perempuan paling bugar di Korea dengan berbagai latar belakang. Mereka akan berjuang untuk bertahan hidup di pulau tak berpenghuni.



The Devil’s Plan



Sebagai bentuk dukungan terhadap visi para kreator, Netflix dapat bekerja sama dengan beberapa showrunner dan tenaga kreatif tayangan tanpa naskah terkemuka dari Korea. Jeong Jong Yeon, penggagas acara bertahan hidup Korea, adalah otak di balik serial yang akan datang berjudul The Devil’s Plan.



Zombieverse



Genre zombie sangat terkenal di Korea dan kami bangga dapat memperkenalkan Zombieverse. Dalam tayangan ini, para peserta harus berjuang untuk bertahan hidup saat Seoul menghadapi serangan zombie. Untuk mendapatkan hasil yang sangat realistis, kami melibatkan tim artistik dari All of Us Are Dead sementara para zombie dilatih oleh koreografer serial Kingdom.

"Kami juga akan meluncurkan tayangan tanpa naskah pertama yang berdurasi singkat. Dengan waktu tayang 30 menit dan waktu produksi sepanjang tiga bulan, kami dapat menyajikan topik-topik yang relevan dan sesuai dengan tren terkini," kata Netflix.

