Harga Langganan Netflix Turun, Berlaku Mulai Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix resmi menurunkan harga langganan mulai hari ini, Selasa, 21 Februari 2023. Di Indonesia sendiri, terdapat dua paket Netflix yang mengalami penurunan, yaitu Basic dan Standard dengan harga yang lebih terjangkau.

"Demi menghadirkan seluruh tayangan favorit pengguna dengan lebih baik, pada hari ini kami memperkenalkan penyesuaian biaya berlangganan Netflix di Indonesia, yaitu paket Basic Rp 65.000 (harga sebelumnya Rp 120.000) dan paket Standard Rp 120.000 (harga sebelumnya Rp 153.000)," kata pihak Netflix melalui keterangan resmi yang diterima Tempo pada Selasa, 21 Februari 2023.

Perbedaan antara Basic dan Standard terdapat pada penggunaan perangkat dan kualitas gambar. Paket Basic hanya bisa digunakan oleh 1 perangkat dalam waktu yang bersamaan dengan kualitas HD. Sementara paket Standard bisa digunakan oleh 2 perangkat sekaligus dengan kualitas Full HD.



Netflix Jawab Kebutuhan Pengguna



Upaya ini dilakukan Netflix untuk meningkatkan pengalaman yang tidak saja memuaskan kebutuhan tapi juga melebihi ekspektasi para penggunanya. Penurunan harga ini tidak mempengaruhi kualitas menonton sesuai dengan paket Netflix yang telah ditentukan. Termasuk soal rumor adanya penambahan iklan karena penurunan harga Netflix ini, tidak benar adanya.

"Tujuan kami sederhana: menawarkan serial dan film yang beragam dan bermutu bagi pengguna. Apa pun selera atau suasana hati pengguna, akan selalu ada tayangan yang tepat untuk mereka tonton, baik itu melalui perangkat bergerak seperti telepon genggam dan tablet atau komputer dan smart TV," kata Netflix.



Ketentuan Harga Langganan Netflix Terbaru



Biaya berlangganan baru ini akan langsung dikenakan bagi pengguna baru mulai Selasa, 21 Februari 2023, sementara biaya berlangganan pengguna lama akan berubah dalam beberapa minggu ke depan sesuai siklus penagihan masing-masing. Pengguna lama akan mendapatkan informasi lengkap melalui email dan aplikasi Netflix dalam 30 hari sebelum biaya berlangganan baru diterapkan (khusus untuk peningkatan otomatis). Waktu perubahan akan bergantung pada siklus penagihan masing-masing pengguna.

Terdapat berbagai cara pembayaran bagi pengguna, yaitu kartu debit/kredit yang berlogo MasterCard, Visa, atau American Express serta dompet digital seperti GoPay, DANA, atau OVO.



Daftar Harga Langganan Netflix Terbaru

Mobile: Rp 54.000 per bulan

Basic: Rp 65.000 per bulan

Standard: Rp 120.000 per bulan

Premium: Rp 186.000 per bulan

Netflix adalah penyedia layanan hiburan streaming terkemuka di dunia dengan 223 juta keanggotaan berbayar di lebih dari 190 negara, menyuguhkan serial TV, dokumenter, film panjang, dan game ponsel dalam berbagai genre dan bahasa. Selama beberapa tahun terakhir Netflix telah memproduksi beragam film dan serial yang berkualitas. Setelah film Netflix Original Indonesia yang sudah hadir seperti The Big 4 dan Dear David, sederet tayangan baru yang akan datang antara lain adalah Klub Kecanduan Mantan, Komedi Kacau, dan Gadis Kretek.

