Melonjak Pesat, Rating Crash Course In Romance Tembus 2 Digit

TEMPO.CO, Jakarta - Crash Course In Romance semakin digemari pecinta drama Korea. Terbukti pada episode 6 yang baru tayang Minggu malam, 29 Januari 2023, Crash Course In Romance tembus rating 2 digit, yaitu sebesar 11,0 persen.

Dalam episode 5, drama yang dibintangi Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho ini memperoleh peringkat nasional rata-rata 9,1 persen sekaligus menandai rekor pribadi baru untuk serial tersebut, menurut Nielsen Korea pada Sabtu, 28 Januari 2023.

Crash Course In Romance Jadi Drama Paling Populer 2 Pekan Berturut-turut

Crash Course in Romance dari tvN terus mendominasi peringkat drama dan aktor paling populer pekan lalu. Untuk pekan kedua berturut-turut, Crash Course in Romance mengambil No. 1 di daftar mingguan drama Good Data Corporation yang menghasilkan paling banyak perhatian. Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang tayang atau akan segera tayang.

Poster drama Korea Crash Course In Romance yang dibintangi Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho. Foto: Netflix

Tidak hanya Crash Course in Romance yang menduduki puncak daftar drama paling populer, tetapi pemeran utamanya Jung Kyung Ho dan Jeon Do Yeon juga memegang posisi masing-masing di No. 1 dan No. 2 di peringkat aktor.

Peningkatan Rating Crash Course In Romance

Crash Course In Romance mulai tayang pada Sabtu, 14 Januari 2023. Episode pertamanya meraih rating nasional rata-rata 4,0 persen. Drama komedi romantis itu juga menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran, bahkan termasuk jaringan siaran publik, di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, yang memperoleh rata-rata nasional sebesar 2,1 persen.



Kemudian mengalami peningkatan jumlah penonton untuk episode keduanya, yang memperoleh rata-rata nasional sebesar 5,8 persen. Crash Course In Romance sempat mengalami penurunan di episode 3 menjadi 5,0 persen. Namun kembali naik dengan mencetak rating nasional rata-rata 7,6 persen di episode 4. Episode 5 meraih rating 9,1 persen dan episode 6 mencatatkan rekor pribadi mereka dengan rating 11,0 persen.

Crash Course in Romance mengikuti kisah cinta yang tidak terduga antara Nam Haeng Sun (Jeon Do Yeon), mantan atlet nasional yang sekarang menjalankan toko lauknya sendiri, dan Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho), seorang instruktur di bidang pendidikan swasta elit Korea. Drama ini juga tayang di Netflix setiap Sabtu dan Minggu.

